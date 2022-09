Carlos Alcaraz är klar för sin första Grand Slam-semifinal.

Han vann US Open-kvartsfinalen mot Jannik Sinner med 3–2 i set.

När han slog in matchbollen med ett servess var klockan 02.50 lokal tid – och tidernas näst längsta US Open-match var över.

– Ärligt talat vet jag inte hur jag klarade av detta, säger han efter 5 timmar och 20 minuters spel.