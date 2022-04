Per Olov Goop, för de flesta känd som ”Olle”, räknas som en av de allra största inom svensk travsport. Han somnade in under onsdagen, 78 år gammal.

– Det kändes som en blixt från klar himmel att ta del av beskedet. Olle har alltid varit en pigg ålderman med glimten i ögat. Så jag känner mig tagen. Det känns konstigt att han inte är med oss längre, säger Anders Malmrot.

Han berättar att Solvalla inför kvällens V86-lopp redan agerat för att hedra Olle Goop med flaggor på halvstång, kuskar som kommer bära armbindlar och en inledande tyst defilering.

”Han har berört väldigt många”

– Vi har en rutin att när en av våra kära kollegor går bort är det alltid en tyst defilering på lopp ett, där man visar sin respekt. Det är vad vi kan göra i ett sådant här läge.

Olle Goop var länge Sveriges vinstrikaste kusk, en titel sonen Björn tog ifrån honom i oktober 2018. Så sent som i fredags var han på plats på Färjestads travbana för att se sonen Björn tävla.

– Tillsammans med Stig H Johansson var han en av de stora under så lång tid. Det är så många som har fostrats i hans skola och jobbat hos honom och han har ju vunnit alla de här stora loppen. Han har berört väldigt många. Travvärlden hade varit väldigt mycket fattigare om inte Olle Goop hade funnits, säger Anders Malmrot.

FRÅN ARKIVET: Bilder från Goops framgångsrika karriär.