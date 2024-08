I går rapporterade den belgiska tidningen De Standaard att Claire Michel, 35, har lagts in på sjukhus med en E.coli-infektion.

Samma dag meddelade även Schweiz olympiska kommitté att en av deras triatleter blivit sjuk.

”Dålig under lördagen”

Nu kommer även beskedet att svenska Tilda Månsson, 20, blivit sjuk.

– Tilda blev dålig under lördagen med kräkningar men repade sig snabbt och är under måndagen tillbaka i lätt träning. Nu har hon fokus på att komma in i träningsrutiner mot höstens kommande tävlingar, säger SOK:s mediechef Lars Markusson , utan att kunna slå fast om det finns ett samband med simningen i Seine.

Månsson sade direkt efter loppet att det kändes som att simma i avloppsvatten. Hör vad hon sade i klippet här ovanför.

– Eftersom andra också har insjuknat behöver man kanske inte vara läkare för att dra slutsatsen att det hade med simningen i Seine att göra, säger Markusson till SVT.

SVT Sport har sökt Tilda Månsson