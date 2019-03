Allvarlig fallolycka i Holmenkollen

När världscupen kommer till Holmenkollen i Oslo är det alltid folkfest, och under de senare åren har det också blivit stökigt. Tidigare under dagen rapporterades det om ett större slagsmål och under eftermiddagen fick polisen in ett larm om en allvarlig olycka, som man dock inte kopplar ihop med skidtävlingen.

– Enligt ett vittne är det en 18-årig, berusdad man som fallit från en brant backe, han har säkert fallit 20 till 30 meter, säger polisen Gjermund Stokkli.

– Vi bedömer det som en olycka, och enligt vittnet var den skadade personen berusad.

Olyckan inträffade skedde på väg till Holmenkollens t-banestation. 18-åringen fördes med ambulans till sjukhus.

Polisen fick gripa in och avstyra en del oroligheter under tävlingarna i Holmenkollen under dagen. Enligt polisen är det berusade personer ur åldersgruppen 16-20 år som stått för de mesta oroligheterna.