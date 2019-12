Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. ”Det här är som en bra midsommar hemma i Duved”

Vädret är en stor snackis under helgens vintertävlingar och under längdsprinten i slovenska Planica tvingades man ta en paus efter en kraftig hagelattack och åskoväder. Men det var inget som verkade bekymra Olof ”Olle” Jonsson.

– Det här är som hemma i Duved en bra midsommarafton. Snö under fötterna och lite regn, jag är van, säger han till SVT Sport.

Flera tävlingar på snö har ställts in under lördagen på grund av dåliga förhållanden. Längdsprinten i Planica var avbruten under en hagelskur men återupptogs en stund senare med semifinaler när vädret hade lugnat ner sig. – Det här är det sjukaste jag varit med om vädermässigt. Det började åska och blixtra. Nu tokhaglar det, rapporterar SVT:s Therese Bosta i sändning. För Maja Dahlqvist slutade dessvärre kvartsfinalen med ett fall, men enligt henne själv går det inte att skylla på vädret. – Det är inga problem när man väl kör, säger Dahlqvist till SVT Sport.

Här ramlar Maja Dahlqvist i sprinten