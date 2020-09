Tyska alpinstjärnan lägger av – efter 13 år

Under tisdagen meddelade den tyska stjärnan Viktoria Rebensburg att hon avslutar sin karriär efter 13 år.

– Det är med ett tungt hjärta som jag tagit det här beslutet efter mycket övervägande de senaste veckorna, skriver hon på sociala medier.

Den senaste säsongen kom hon nia i den totala världscupen, men var skadedrabbad.

– Efter min skada i våras och under träningen på snö de senaste två veckorna har jag insett att jag inte kommer kunna nå min toppnivå igen, skriver hon.

Under karriären har hon bland annat 19 segrar i världscupen och 49 pallplatser, ett OS-guld i storslalom och två VM-guld i samma disciplin. Just storslalom har varit hennes bästa disciplin under åren och hon har bland annat vunnit storslalom-cupen tre gånger.

– Jag vill tacka min familj, vänner och supportrar för denna underbara tid och all support, skriver Viktoria Rebensburg.

KLIPP: Här tar Rebensburg karriärens första störtloppvinst (8 februari 2020)