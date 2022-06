Klara Andersson, Hylte Halmstad Volley

Linda Andersson, Pölkky Kuusamo, Finland

Vilma Andersson, Sm’Aesch Pfeffingen, Schweiz

Filippa Brink, Engelholms VS

Hedda Broberg, Bowling Green State University, USA

Hilda Gustafsson, Hylte Halmstad Volley

Anna Haak, ASPPT Mulhouse Volley, Frankrike

Isabelle Haak, VakifBank Istanbul, Turkiet

Hanna Hellvig, Schwarz Weiss-Erfurt, Tyskland

Frida Kindbom, Engelholms VS

Alexandra Lazic, Radomka Radom, Polen

Rebecka Lazic, Volley-Ball Nantes, Frankrike

Elin Larsson, RIG Falköping/IK Ymer

Cecilia Malm, Engelholms VS

Sofie Sjöberg, Örebro Volley

Josephine Tegenfalk, Örebro Volley

Dalila-Lilly Topic, VC Wiesbaden, Tyskland

Kirsten Van Leusen, Volley Ball Romans, Frankrike

Jonna Wasserfaller, Örebro Volley