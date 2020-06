Mästarlaget lägger ner – pengarna slut

Linköpings Volleyboll Club vann SM-guld så sent som 2019. Men efter ett 2020 där SM-slutspelet ställdes in gick de miste om intäkter på närmare en halv miljon kronor och nu har pengarna tagit slut. Herrlaget har lämnat in ett formellt besked till svenska volleybollförbundet med begäran att dra sig ur elitserien, rapporterar Corren.

I stället siktar LVC på att börja om i division 2.

– Vi omsätter cirka 2-2,5 miljoner kronor, så 500 000 är väldigt mycket pengar för oss. Vi har inte längre något att erbjuda till svenska spelare som kommer hit och har såklart inte heller möjlighet att ta hit utländska spelare som vi har gjort tidigare. Att vi nu går ut med att vi lägger ner ger våra spelare en chans att hitta nya klubbar, säger ordförande Bosse Kindgren till tidningen.