Sverige tog sig vidare till Challenger Cup genom att skrällartat vinna Golden League.

Isabelle Haak har varit det stora affischnamnet för laget under lång tid men vilades under några av matcherna efter att ha haft ett tufft spelschema under våren.

Hon storspelade dock när Sverige besegrade Tjeckien i Golden League-finalen för en dryg vecka sedan.

Challenger Cup i Filippinerna är kvalet till Nations League – där världens bästa volleyboll-lag spelar.

Bra resultat kan också bli avgörande i jakten på en bra plats på världsrankningen och därmed en VM-plats.