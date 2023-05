Isabelle Haak noterades för 25 poäng och var bäst i Conegliano tillsammans med Alexa Grey, fick en egen buckla som MVP, i den dramatiska matchen. I det fjärde setet gick Conegliano upp till 24-15 och hade nio matchbollar. Vera Volley räddade sex matchbollar innan Conegliano kunde avgöra.

Sara Fahr slog in matchbollen, hennes tolfte poäng under matchen, och stort kramkalas utbröt på planen. Publiken, över 5 000 i den fullsatta hemmaarenan, gav stående ovationer och sångerna rullade runt. När pokalen lyftes för att fira scudetton fylldes scenen med konfetti och eldslågor. Spelarna syntes knappt när de drack ur stora proseccoflaskor. The Queens ”We are the Champions” spelades på hög volym.

– Conegliano har den där extrema vinnarkulturen. Det har varit en fenomenal serie och stor propagande för sporten, säger kommentatorerna på Sky Sport.

Setsiffrorna skrevs till 23-25,26-24,25-17,25-21

