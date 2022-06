Inför matchen ledde Sverige gruppen, medan Luxemburg låg sist, utan en enda seger.

Det var med andra ord ingen högoddsare att Sverige skulle vinna klart, och så blev det.

Leder gruppen

Segersiffrorna skrevs till 25–11, 25–13. 25–14, och Sverige var precis så överlägset som siffrorna antyder – trots att Sverige valde att vila ett par ordinarie spelare.

– Alla nya som kommer in gör det jättebra, och vi hjälper de som kommer in. Vi tränar med varandra och är trygga med varandra, så det blir knappt någon skillnad när någon skillnad när någon ny kommer in. Det är en styrka i det här laget, säger Sveriges Jonna Wasserfaller till SVT Sport.

Därmed leder Sverige gruppen inför den åttonde och sista omgången, där Sverige möter Slovenien på hemmaplan i Lund på onsdag.

Kan få hemmafördel

När Sverige mötte Slovenien på bortaplan blev det en 3–0-seger. Om Sverige vinner med 3–0 även på onsdag vinner Sverige gruppen, och får hemmaplansfördel mot Portugal i finalen den 2 juli. Om Sverige tappar ett set, och Portugal vinner i tre raka set i deras två sista matcher, får Portugal hemmaplansfördel.

– Även om Slovenien har en stigande formkurva har Sverige också det, och jag tycker nog att Sveriges formkurva är betydligt brantare än Sloveniens är. Det ska bli ett intressant möte på onsdag men Sverige ska gå segrande ur den matchen, säger SVT Sports expert Andrea Jacobsson.

Laget som vinner finalen går upp till nästa division, Golden League.