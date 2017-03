Barca vidare efter galen upphämtning

– Det verkade omöjligt men vi har trott på det här från början. Vi fick en bra start och fortsatte att kämpa in i slutet. Men det är klart att det här är sensationellt. Jag kommer att komma ihåg det här målet som ett av de största ögonblicken i min karriär, säger matchhjälten Sergi Roberto till Viasat.

Barca var tvunget att vända på ett 0-4 underläge för att ta sig vidare i Champions League efter kollapsen i Paris. En bedrift som inget lag klarat av i Champions League eller föregångaren Europacupen. Efter att Edison Cavani reducerat till 3-1 med en dryg halvtimme kvar såg drömmen ut att förbli just en dröm. Men Barcelona är inte som andra lag.

Neymars magiska sju minuter

I den 88:e minuten skruvade Neymar in en frispark i Kevin Trapps första kryss. Bara två minuter senare gjorde han 5-1 på straff. Helt plötsligt behövdes bara ett mål till för att Barca skulle ta sig till kvartsfinal. Hemmalaget skickade upp hela laget, inklusive målvakten Ter Stegen, under de fem tilläggsminuterna. Det gav utdelning. Sergi Roberto var sist på bollen när Neymar skickade in den i straffområdet. 6-1 till Barcelona och 6-5 totalt.

Två straffar avgörande

Trots mirakelvändningen är det inte idel hyllningar till Barcelona. Två av målen kom till efter att domaren pekat på straffpunkten. Åtminstone en av gångerna, var det ytterst tveksamt. Luis Suarez lade sig enkelt ner i matchens sista ordinarie minut och ordnade straffen som betydde 5-1. En av de som var upprörd efter matchen var Lars Lagerbäck.

35 minuter tidigare hade Neymar sprungit in i en snubblande PSG-försvarare. Efter viss överläggning med sina assisterade domare blåste huvuddomaren Deniz Aytekin för straff.