SHL-klubbarna gör jätteförlust: backar 65 miljoner

Under 2014/15 gick SHL-klubbarna 38 miljoner kronor plus. Under fjolåret backade SHL-klubbarna 27 miljoner kronor – en förlust på hela 65 miljoner sett till fjolåret. ”Jag har inte hunnit räkna på siffrorna”, säger SHL:s VD Jörgen Lindgren till SVT Sport.