Magnus von Horns danska film Flickan med nålen fick fina recensioner efter den visats, men blev utan priser. Så även svensk-iranska (danskarna säger dansk-iranska) Ali Abbasis dansk-kanadensisk-irländska The Apprentice, om Donald Trumps väg från finansvalp till fastighetsmagnat i New York på 70-talet.

Abbasi stod dock för en av festivalens mest sevärda presskonferenser, där han både rev ner applåder, citerade Kurt Vonnegut och förklarade att hans film egentligen inte handlar om Trump, utan om vårt samhällssystem.

Kan ställas mot Ruben Östlund

Både Abbasi och von Horn kommer säkerligen åter till Cannes och tävlar om guldpalmen. Båda kan ses som veteraner vid det här laget.

Hinner de klart med sina nästa projekt till 2026 får de sällskap av den tvåfaldiga guldpalmsvinnaren Ruben Östlund, som lovat komma dit och vinna sin tredje raka guldpalm med sin flygplansfilm The entertainment system is down – med Kirstin Dunst och Keanu Reeves på rollistan.

Och varför inte även med Julia Thelin – som tävlat i kortfilmssektionen tidigare – och hennes långfilmsdebut Mecenaten som börjar spelas in i höst, med stjärnskottet Carla Sehn i huvudrollen.

Hinner Thelin klart tidigare kan hon i stället få sällskap med Tarik Saleh, som planerar att sätta punkt för sin Kairotrilogi 2025 med Eagles of the republic.

Kanske har Anna Croneman rätt

Så en svensk guldpalm inom en snar framtid är inte alls otänkbart. Och Ruben Östlund, Sveriges ogenerade kung av obekvämhet, får allt större inhemsk konkurrens.

Trots att priserna uteblev för de svenska regissörerna – Halfdan Ullmann Tøndel (barnbarn till Ingmar Bergman och Liv Ullmann) som fick debutpriset för Armand är tyvärr norsk – blev det ändå ett bra svenskår i Cannes. Kanske har Filminstitutets nya vd Anna Croneman rätt, att det finns ett momentum för film just nu.

Låt oss hoppas det.