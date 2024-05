Guldpalmen till amerikanska ”Anora”

Guldpalmen: ”Anora” av Sean Baker

Grand prix: ”All we imagine as light” av Payal Kapadia

Juryns pris: ”Emilia Perez” av Jacques Audiard

Juryns specialpris: ”The seed of the sacred fig” av Mohammad Rasoulof

Bästa regi: Miguel Gomez för ”Grand tour”

Bästa manliga skådespelare: Jesse Plemons i ” Kinds of kindness”

Bästa kvinnliga skådespelare: Ensemblen i ”Emilia Perez”: Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascón, Selena Gomez

Bästa manus: Coralie Fargeat för ”The substance”

Camera d’Or (bästa debutfilm): Halfdan Ullmann Tøndel för ”Armand”

Hedersguldpalmen: Meryl Streep, George Lucas och animationsstudion Ghibli

Bästa kortfilm: ”The man who could not remain silent” av Nebojsa Slijepcevic

Bästa film i sektionen ”Un certain regard”: ”Black Dog” av Guan Hu