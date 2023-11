Barbra Streisand i ny självbiografi: Bad Apple att ändra uttal på mitt namn

I dag ges ”My name is Barbra” ut där artisten skriver om sin långa karriär, under vilken hon belönats med Grammy-, Emmy, och Oscarspriser.

Men även Barbra Streisands romanser med kända män, bland annat Clint Eastwood och Steve McQueen, tas upp i boken. Något som hon själv hade valt bort, om det inte var för förlaget.

– Jag ville inte skriva om någon av dem. Men min redaktör sade att ”du måste stänka lite blod på sidorna”, säger hon till amerikanska CBS.

”Mitt namn stavas inte med Z”

I boken säger hon sig vilja slå bort rykten om att hon skulle vara en diva. Men lyfter också tillfällen där hon tagit vara på berömmelsen.

Som exempelvis när hon tyckte att Apples AI ”Siri” uttalade hennes namn fel. Missnöjet fick henne att höra av sig till företagets VD Tim Cook som snällt gick med på att ändra uttalet.

– En fördel med att vara känd, antar jag.

Hör hur namnet blev fel i klippet ovan.

”Inte haft så kul”

Streisand har under sin karriär fått utstå utseendefixering från flera skvallertidningar som exempelvis skrivit om storleken på hennes näsa och till CBS säger hon att hon inte njutit av sin stjärnstatus.

Hon inte vill göra fler intervjuer efter att boken getts ut, vilket hon ser som att sätta punkt för sin karriär och spendera mer tid hemma med maken James Brolin och familjen.

– Jag vill sätta mig i min mans bil och bara driva runt, förhoppningsvis med barnen i närheten. Livet är kul när de kommer förbi, de älskar att leka med hundarna och vi har kul. Jag har inte haft så kul i mitt liv, för att vara ärlig, säger hon.

– Och jag vill ha mer kul.