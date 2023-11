Eurovisions beslut: Ska ha samma slogan för alltid

2002, Tallin: A modern fairytale

2003, Riga: A magical rendez-vous

2004, Istanbul: Under the same sky

2005, Kiev: Awakening

2006, Aten: Feel the rythm

2007, Helsingfors: True fantasy

2008, Belgrad: Confluence of sound

2009, Moskva: –

2010, Oslo: Share the moment

2011, Düsseldorf: Feel your heart beat

2012, Baku: Light your fire

2013, Malmö: We are one

2014, Köpenhamn: #Joinus

2015, Wien: Building bridges

2016, Stockholm: Come together