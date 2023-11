De mest spelade låtarna i Sverige:

1. Babblarna, “Babblarnas vaggvisa”

2. Miley Cyrus, ”Flowers”

3. Loreen, “Tattoo”

4. Taylor Swift, “Anti-Hero”

5. Hooja, “Banan Melon Kiwi & Citron”

6. Bebe Rexha, David Guetta, “I'm Good (Blue)”

7. Harry Styles, “As It Was”

8. White Noise For Babies, “Clean White Noise – Loopable with no fade”

9. Zara Larsson, “Can't Tame Her”

10. SZA, “Kill Bill”