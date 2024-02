Jacqline och Cazzi Opeia vidare till final i Melodifestivalen

I den tredje deltävlingen i Växjö tog Jacqline den första finalplatsen med låten ”Effortless”.

– Det känns overkligt, gud vad jag är tacksam, sade hon.

Hon tillägnade segern till alla som röstade på henne och även hennes familj.

Cazzi Opeia uppträdde med bidraget ”Give my heart a break”, men hon har också varit med och skrivit låten som Jacqline gick vidare med.

– Hur coolt? Jag orkar inte, sade Cazzi Opeia.

Att uppträda igen när hon hade gått vidare var ”eufori”, sade hon.

– Och så mycket kärlek från publiken och bara amazing.

Gunilla Persson och Klaudy till finalkval

Till finalkvalet gick Klaudy och Gunilla Persson.

– Jag blev helt överväldigad. Jag kände sådan lycka i bröstet, sedan brast jag ut i tårar, sade Gunilla Persson.

Klaudy sade att finalkvalplatsen var en överraskning.

– Vi trodde inte det här alls.

På femteplats kom Clara Klingenström och sist kom Kim Cesarion.

Han valdes in i ”Hall of Fame”

Under programmet presenterades även ännu en person som väljs in i ”Melodifestivalen Hall of Fame 2024” – denna gång Edward af Sillén.

– Jag är väldigt tacksam, sade han.

Edward af Sillén har skrivit manus och regisserat några av Melodifestivalens mest uppskattade inslag – som Sarah Dawn Finers karaktär Linda Woodruff och skrev Petra Medes manus år 2009.