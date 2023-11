Kampen om årets julhit – hur skriver man en ”evergreen”?

Carola, Sanna Nielsen och Måns Zelmerlöw är några av de svenska artister vars varumärke kommit att förknippats med julen.

Zelmerlöw har släppt julalbum, julsinglar eller uppträtt i stora julgalor nästan varje år sedan 2010 och drar in merparten av sina spelningspengar i juletid.

– Det är nog mer än hälften av min gig-ekonomi, säger han.

”Skönsjungare”

Joppe Pihlgren, verksamhetsledare vid Svensk live, säger att sommaren är den viktigaste spelningsårstiden, följd av julen. Kanske främst för artister med en viss typ av röst.

– Julens artister är kanske lite mer skönsjungande och hela och rena än vissa andra, säger han.

Drömmen för de skönsjungande julartisterna är att skapa en ”evergreen” – en låt som håller för alltid och som vevas år in och år ut månaderna runt jul – som ”Tänd ett ljus” eller ”All I want for christmas”.

Måns Zelmerlöw tror att den julsingel han släpper i år har goda chanser.

– ”Christmas christmas everywhere” är som en stor julkram. Det är klart att det är svårt att slå sig igenom där, men den här låten tror jag ändå har det där. När man lyssnar på den känns det som man hört den förr, som en gammal evergreen.*

Vill inte sticka ut

Han tror att man måste spela på traditionalism när man ska skriva en julhit och den nya singeln är musikaliskt besläktad med amerikansk julmusik av artister som Bing Crosby och Dean Martin – skriven för mer än ett halvsekel sedan.

– I popvärlden försöker man hitta något som sticker ut – som man inte hört förr. I julmusikvärlden är det tvärtom, säger han.

Hör intervjun med Måns Zelmerlöw och en del av låten i klippet.

*Evergreen, eller örhänge, är en låt som är populär under väldigt lång tid.