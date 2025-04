Komikern: Kvinnor exkluderas från stand up-klubbar

Kathryn LeRoux flyttade till Sverige från USA för ungefär tolv år sedan och har hållit på med stand up här i ett årtionde. I mars lade hon upp en video i sociala medier där hon rasar över att så många klubbar, särskilt i Stockholm, ofta har helmanliga stand up-kvällar.

– Det pågår en sorts backlash. Det känns som, eller det är inte en känsla, jag ser tydligt på bokningarna att kvinnor exkluderas, säger hon.

Fler män än kvinnor

På Norra Brunn, Sveriges mest kända stand up-klubb, uppträder 78 procent män under Kulturnyheternas mätperiod från 14 april till 31 maj i år.

På Raw, som har föreställningar i Stockholm, Malmö och Göteborg, skämtar 22 manliga komiker sammanlagt 41 gånger under samma tidsperiod, samtidigt som 9 kvinnor uppträder 10 gånger.

– Jag förstod att du skulle ta upp det, men det är inte representativt. Om du går bakåt i tiden har vi haft kvällar med bara kvinnliga komiker, säger Mårten Andersson, grundare av Raw Comedy.

Han tycker att LeRouxs kritik är djupt orättvis, eftersom han säger nej till betydligt fler män än kvinnor som vill uppträda.

– Det är mycket färre kvinnliga komiker som är yrkesverksamma, säger han.

Men det köper inte Kathryn LeRoux.

– Det finns massa kvinnliga komiker, det finns inget skäl till att ha en, eller inga, kvinnor per kväll. Det är löjligt, säger hon.

”Förändrade inte något”

2022 tog branschen fram en ”code of conduct” om hur man ska bete sig innan, under och efter ett gig. Dokumentet var ett svar på vad framför allt många kvinnor ansåg vara en osund och osäker backstagekultur, som uppmärksammades under metoo-rörelsen.

Kathryn LeRoux tycker att dokumentet ledde till en bra diskussion, men inget har egentligen förändrats, säger hon.

– Vi bad klubbarna att skriva under code of conduct-dokumentet. Men det vi ser nu, med bokningarna och hur klubbarna beter sig, är att det inte förändrade något.

Kulturnyheterna har kontaktat Norra Brunn, som inte vill låta sig intervjuas.