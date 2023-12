”Levande och döda” årets bästa kriminalroman

Juryn skriver i sin motivering: ”Millennieskifte och nutid i en vacker och vemodig berättelse om att bli vuxen.”

Bland de nominerade fanns författare som Håkan Nesser, Camilla Grebe och Ninni Schulman.

Till årets bästa översatta roman utsågs Jo Callaghans ”På ett ögonblick” (”In the blink of an eye”) i översättning av Hanna Williamsson.

Årets debutdeckare är enligt Deckarakademin ”En bondes död” av Negar Naseh och David Sandström, och priset Spårhunden, för bästa barn- och ungdomsdeckare, gick till Daniel Sjölins och Klara Bertilssons ”Morsan är haffad”.

Carina Burmans ”Deckardrottningar och pretendenter” fick pris som årets faktabok.