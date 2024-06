Paradox stoppar lanseringen av ”Life by you”

"Vi har länge hoppats på 'Life by you' och den potential som vi såg men i slutändan är det tydligt att spelet inte kommer att kunna möta våra förväntningar. En version som vi är nöjda med är för långt borta och därför tar vi det tunga beslutet att ställa in releasen", säger Fredrik Wester, vd för Paradox, i pressmeddelandet.

"Framåt ska vi kunna mycket bättre, det är uppenbart att vi har jobb kvar att göra", säger han vidare.

”Life by you” var tänkt att ta upp kampen med den mycket populära spelserien ”The sims”.

Utvecklingskostnaderna för spelet har legat på över 200 miljoner kronor, som kommer att påverka företagets resultat för andra kvartalet 2024.