Roberta Flack är död

Roberta Flack meddelade 2022 att hon fått sjukdomen ALS och att hon inte längre kunde sjunga.

Hon föddes 1937 i Black Mountain i delstaten North Carolina. Hon var en skicklig pianist och fick ett stipendium för att studera vid ett universitet.

Roberta Flack upptäcktes i slutet av 1960-talet av jazzpianisten Les McCann, som avled i fjol.

Hon blev stjärna över en natt sedan hennes inspelning av låten ”The first time I ever saw your face” användes i Clint Eastwoods film ”Mardrömmen” i början av 1970-talet.

Låten blev en stor hit för henne och den toppade Billboardlistan. Hon fick även en Grammy för årets skiva.

Prisades för superhit

Med superhiten ”Killing me softly with his song” tog hon hem två Grammy-statyetter 1974.

Roberta Flack har även blivit invald in i Women songwriters hall of fame, en kvinnlig motsvarighet till Songwriters hall of fame som organisationen menar negligerar kvinnliga kompositörer.

Roberta Flack avled i sitt hem på måndagen omgiven av sin familj, säger hennes publicist i ett uttalande. Hon blev 88 år.