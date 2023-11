Så låter nya Beatles-låten ”Now and then”

”Now and then” kallas för den allra sista Beatles-låten, och skrevs i slutet av 70-talet. En demoversion som John Lennon spelat in på kassett är det enda av låten som funnits ute tidigare, och hans sång på den nysläppta låten kommer från just den inspelningen.

George Harrisons gitarr kommer från en inspelning gjord 1995, medan Ringo Starr och Paul McCartney spelat in trummor, gitarr och piano i nutid, under förra året.

För att få fram John Lennons röst från de gamla inspelningarna har samma AI-teknik använts som i Peter Jacksons Beatlesdokumentär ”Get back”. Han ska även regissera musikvideon till låten.

”Där var den, Johns röst, kristallklar! Det var ganska rörande. Och vi spelar alla på den, det är en äkta Beatlesinspelning”, kommenterar Paul McCartney i ett pressmeddelande.

Hör en bit av den nya låten i spelaren.