Coronaviruset: 4 april – 11 april

Några ljusglimtar i coronapandemin



11 april: Spanien rapporterar på lördagen 510 döda i covid-19 under det senaste dygnet. Det är en minskning med 95 personer jämfört med fredagen och innebär att det dagliga dödstalet faller för tredje dagen i rad.





10 april: Antalet avlidna per dygn i Spanien ser ut att mattas av, även om många fortfarande dör. 605 personer avled under det senaste dygnet, vilket är det lägsta redovisade antalet de senaste 17 dagarna.