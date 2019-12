Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Dietisten om den svenska skolmaten

Dietisten: Det kan vara bra med förutsägbarhet

Fiskgratäng, spagetti och köttfärssås och korv stroganoff – det var bland dem vanligaste rätterna när SVT kartlade 25 000 skolmatsedlar under en höstvecka. Dietisten Sara Ask gästade Morgonstudion under onsdagen och pratade om den svenska skolmaten.

– Jag har stött på många ställen där det är riktigt bra mat, säger hon.

