Börsraset kom av sig

Marknaden ville plötsligt bort från allt som upplevdes som riskfyllt, då man såg en risk för att Ukrainakriget skulle kunna få bestående effekter på världsekonomin när det börjat diskuteras ett västligt embargo mot rysk gas och olja. Under den inledande handeln rasade OMXS-index med över 4 procent.

Men sedan det rapporterats om ett möte mellan Rysslands och Ukrainas utrikesministrar i Turkiet vände det. Vid 14-tiden har nedgången för OMXS-index krympt till 0,4 procent.

OMXS-index har med måndagens nedgång, trots återhämtningen, tappat över en femtedel av sitt värde sedan årsskiftet.

Bland de mest omsatta aktierna i OMXS30-index drar gruvkoncernen Boliden uppåt med ett kurslyft på nästan 5 procent. Bra går även tunga verkstadsaktier som Sandvik och Atlas Copco, upp med 3 respektive 2,4 procent.

Saab stiger 7 procent

Aktier med exponering mot olja och försvar går också starkt. Lundin Energy stiger drygt 4 procent, medan Saab stiger 7 procent.

Storbankerna drar dock nedåt i sällskap med indextungviktare som Ericsson och H&M, ned med 3,8 respektive 2,2 procent.

Men indextungviktare som lastbilstillverkaren AB Volvo faller aktiekurserna med 5,7 procent i en nedgång där 29 av 30 aktier i OMXS30-index ligger på minus.

Priset på naturgas på råvarubörsen i Amsterdam låg inför lunch på 273 euro per megawattimme, en uppgång med 42 procent. Detta efter att ha noterat en ny historisk rekordnivå på 335 euro per megawattimme i morgonens handel.

Råoljan lyfter

Världsmarknadspriset på råolja lyfter samtidigt med drygt 4 procent till 123:50 dollar per fat efter att under nattens handel varit uppe över 139 dollar per fat som högst.

Kronan tog stryk när det blev som mest trångt i dörren på valutamarknaden och noterades som lägst på 10:04 kronor per dollar – den svagaste kronkursen sedan 2002. Den svenska valutan hängde dock med börserna uppåt vid lunchtid, till en kurs på 9:97 kronor per dollar.

På kryptomarknaden pressas bitcoin nedåt med drygt 1 procent till omkring 38 600 dollar, vilket kan jämföras med de historiska topparna nära 68 000 dollar så sent som i november i fjol.

Det är även skakigt på råvarumarknaden, där man nu positionerar sig för uteblivna leveranser av spannmål och olika metaller – som palladium och aluminium – från Ryssland och Ukraina.

Vetepriset i terminshandeln i Paris lyfte i förmiddagshandeln med 11 procent och har därmed gått upp med nästan 50 procent sedan årsskiftet. Prisrörelsen hänger samman med att Ukraina och Ryssland normalt står för över 25 procent av utbudet på den globala exportmarknaden för vete.