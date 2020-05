Efter kritiken – SEB backar och ställer in miljardutdelning

SEB meddelade under tirsdagskvällen att ”ingen utdelning för närvarande görs”. Bankens styrelsen hänvisar till coronakrisen, de osäkra utsikterna och pandemiens påverkan på ekonomien .

Därmed har alla fyra storbanker avstått aktieutdelningar denna vår. Totalt är det 52 miljarder i utdelning från bankerna som ställts in.

Ingves: ”Borde tänka en vända till”

SEB väntade in i det längsta med att ge besked i frågan och i förra veckan kritiserade riksbankschefen Stefan Ingves SEB:s ledning. Redan när riksbanken presenterade sitt krisstöd på 500 miljarder i gratis krediter till bankerna i mars, talade han om det olämpliga i att banker som fick stöd, samtidigt skulle ge aktieutdelning. Under förra veckan pekade han ut just SEB som den enda bank så då ännu inte hade gett besked:

– Jag tycker dom borde tänka till en vända till och inte dela ut till aktieägarna, sa Stefan Ingves till SVT då.

SEB:s styrelse ger under torsdagskvällen, precis som andra banker tidigare, beskedet att styrelsen komma att kalla till en extrastämma senare i år och eventuellt presentera ett förslag till utdelning. Det beroende på hur situationen utvecklas.

Swedbank behåller vinsten

På Swedbanks bolagsstämma under torsdagen togs ett formellt beslut att inte ta ställning till frågan om utdelning, men att behålla hela vinsten i bolaget istället. Styrelseordföranden Göran Persson argumenterade kraftfullt för aktieägarnas rätt till aktieutdelning, men att man ”av försiktighetsskäl”, avstår utdelning på grund av det extrema läget med Corona. Han uttryckte också på en pressträff efter stämman starkt förhoppningen om aktieutdelning senare i år.

– Vi vill verkligen ge utdelning, det är inte bara legitimt, det är nödvändigt i en marknadsekonomi. Beroende på vad som händer håller vi öppet för att ha en stämma senare i höst, och då besluta om utdelning, sa Göran Persson på en presskonferens efter stämman.