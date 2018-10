Författarna som kan få Nobelpris i år

Förhandstippade är som vanligt namn som Paul Romer, Paul Milgrom och Robert Barro.

Årets bubblare är David Kreps, en allkonstnär inom ekonomisk vetenskap som är vass på att göra modeller för att förstå alltifrån prissättningen av optioner till kulturen inom organisationer. Men vi glömmer dem nu.

Det är mycket svårt att tippa vem det blir av det mer än 50-tal starka namn på möjliga-listan. Det enda jag vågar säga är att det nog inte blir ännu en beteendeekonom.

Förra året fick ju gurun inom området, Richard Thaler, priset för att ha fört psykologin in i ekonomin. Thaler är också en god historieberättare som skrivit ett par böcker där han framgångsrikt populariserat sin forskning. Han är inte ensam om det.

Bland de möjliga ekonomipristagarna finns flera läsvärda kandidater. Här är tre av dem:

1. Daron Acemoglu

En turkisk-armenisk nationalekonom verksam i USA. Känd för sin forskning om politisk ekonomi och vilken roll institutioner har för ekonomisk utveckling. Medförfattare till boken ”Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty” där han förklarar varför vissa länder är fattiga och andra rika. Det är en historielektion som tar oss med på en resa från romar-riket till dagens tvekamp mellan USA och Kina. Acemoglu är en av de mest citerade ekonomiforskarna, vilket är en ”Nobel” valuta.

2. Esther Duflo

Dunfloryter av mönstret för den typiske ekonomipristagaren: blott 46 år och…kvinna! Av de 79 som hittills fått ekonomipriset är 78 män. En högoddsare, men dyker allt oftare upp som favoritkandidat hos andra ekonomer. Fransk professor i fattigdomslindrande och utvecklingsekonomi vid MIT i USA, som i sin senaste bok ”Poor economics” också undersöker orsakerna till fattigdom. Hon skulle kunna få priset tillsammans med sin medförfattare, den indisk-amerikanske ekonomen Abhijit Banerjee.

3. Martin Weitzman

Amerikansk Harvard-professor som forskar om miljö-ekonomi, gav tillsammans med Gernot Wagner 2015 ut boken ”Climate Shock” där budskapet är att se på klimatförändringarna på samma sätt som försäkringar – ett riskhanteringsproblem där det är klokt att betala ”försäkringspremien” nu för att slippa ta smällen av en eventuell katastrof.

Se tillkännagivandet av ekonomipriset kl 11.40 i SVT1 och SVT Play.

Fotnot: Rubrikens ”Nobelpris” avser ekonomipriset, som instiftades 1968, och som alltså inte ingår i Alfred Nobels testamente. Det heter ”Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne” och delas ut tillsammans med de ursprungliga Nobelprisen.