Oro har fått guldpriset att stiga till rekordnivåer

– Den miljön som har varit under förra året och den miljö som vi befinner oss i nu är gynnsam för guldprisutvecklingen, säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken.

”Ökad finanspolitisk oro”

En av de bidragande orsakerna till det höga priset sägs vara geopolitisk oro. Priset påverkas också av när de stora centralbankerna fyller på sina guldlager. Under den senaste tiden kan även handelstullar och oron för eventuellt handelskrig också haft en bidragande effekt.

– På senare tid har det framför allt handlat om en ökad finanspolitisk oro. De underliggande orsakerna kan också ha att göra med att det är en större osäkerhet på var den amerikanska totala politiken och den globala tillväxten i världen är på väg, säger Christian Kopfer.

Kan fortsätta stiga

Trots toppnoteringar under 2024 har guldpriset fortsatt att stiga under 2025. I mars var första gången det översteg 3 000 dollar per uns.

Enligt flera analytiker är det troligt att priset kommer att fortsätta stiga.

– I den riktning som världen ser ut att gå nu så är det definitivt solklart läge för att guldpriset ska fortsätta utvecklas starkt, säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken.

I tider när guldpriset är högt är det flera som både vill köpa och sälja guld. Se vilka tips du ska tänka på om du går i tankar om att sälja ditt guld i videon ovan.