Många klagomål om krympflation

I oktober steg priserna för livsmedel med 17 procent jämfört med samma månad förra året , enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). En särskild typ av prishöjning som blivit uppmärksammad är så kallad krympflation, när storleken på förpackningen minskar medan priset är samma som innan.

– Just nu är det många som hör av sig till oss och klagar på minskade förpackningar, säger Maria Wiezell, konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter.

Att förpackningar blir mindre är inte något nytt. Under 2021 var chips och djupfrysta skaldjur de varor som påverkades mest av krympflation, enligt en sammanställning SCB utfört.



Vilka varor som krympt mest under 2022 finns det inga tillgängliga siffror för ännu, men en varugrupp sticker ut just nu enligt Maria Wiezell.

–Den senaste tiden har människor hört av sig framförallt om toalettpapper när de reagerat på att rullarna har blivit mindre, säger hon.



