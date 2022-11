Minuspriser på el i hela landet i natt

– Om allting var helt fel för ett tag sen så är allting helt rätt nu. Alla prisdämpande faktorer har slagit in på samma gång, säger elmarknadsexperten Mats Nilsson till Dagens Nyheter.

Utöver vädret handlar det om lägre naturgaspriser på kontinenten och välfyllda magasin vid vattenkraftverken.

Timpriset på Nordpool är som högst 10,21 öre per kilowattimme under lördagsdygnet. Från kl 21 på fredagskvällen till kl 10 på morgonen ligger det under ett öre, som lägst kl 23-08 när det är negativt. Men så billigt blir det inte för hushållen, eftersom kostnad för skatter och andra påslag tillkommer.

– Det man kan hoppas är att folk inte börjar slappna av nu till följd av de här dagarna utan att vi fortsätter att vara sparsamma tills vi ser att produktionssidan har kommit ifatt och vi inte får såna sjukronorsdagar, säger Mats Nilsson till DN.