Digitala apor och krypto-punkare säljs för miljarder

Genom en så kallad NFT – non fungible token – kan man köpa äganderätten till ett digitalt konstverk.

Det är ett slags äkthetsbevis kopplat till blockkedjeteknik som gör att man kan avgöra vem som äger originalet.

Tekniken gör det nu möjligt att äga och investera i digital konst, vilket tidigare har varit svårt eftersom digital konst varit enkel att kopiera.

Ett exempel är Twittergrundaren Jack Dorsey som sålde sin allra första tweet för 2,9 miljoner dollar, som en NFT.

Ett annat exempel är Tesla-grundaren Elon Musk som gjorde en sång om NFT:er som han sedan sålde som en NFT.

Och att handla med NFT:er är något som verkligen tagit fart det senaste året.

Digitala apor för 500 miljoner dollar

Tidigare i år såldes det digitala konstverket ”Everydays: The First 5000 Days” av konstnären Beeple via auktionshuset Christies för 69 miljoner dollar, vilket gör det till en av de dyraste konstverk som någonsin av en levande konstnär som sålts på auktion.

Andra kända NFT:er är samlingarna Crypto Punks och Sneaky Vampire Syndicate, ett slags digitala samlarkort, där de bilder som har de ovanligaste attributen fått de högsta värdena.

Ytterligare ett sådant exempel är”Bored Ape Yacht Club” en samling med digitalt tecknade apor, som nyligen såldes för totalt omkring 500 miljoner dollar.

I augusti steg den totala NFT-försäljningen till omkring 3 miljarder dollar hos den ledande marknadsaktören Open-Sea, vilket är tio gånger så mycket som omsättningen en månad tidigare.

Samtidigt som priserna skenar så menar många kritiker att det som säljs bara är luft och att NFT-boomen är en bubbla.

