Inför vårens bolagsstämma har Björn Björn Wahlroos meddelat nomineringsrådet att han lämnar sitt styrelseuppdrag i Nordea.

Istället kan nu Torbjörn Magnusson, vd för If, bli styrelsens ordförande. Det framgår av ett pressmeddelande från banken. Torbjörn Magnusson har varit vd för If sedan 2002 och valdes in i Nordeas styrelse under 2018.

Förutom Björn Wahlroos har också Lars G. Nordström och Silvija Seres avböjt omval. Kari Jordan, Petra van Hoeken och John Maltby föreslås som nya ledamöter.