Swedbanks kunder kan inte för tillfället inte logga in på internetbanken eller via appen. Foto: Ints Kalnints/TT

”Omfattande tekniska problem” hos Swedbank

Swedbank har drabbats av omfattande tekniska problem under fredagen. Problemet innebär att kunder inte kan logga in på sin internetbank via mobilen eller datorn.

Det var vid lunchtid som kunder började höra av sig till Swedbank om att det inte gick att logga in på kundernas sidor via appen eller internet. – Vi har omfattade tekniska problem som påverkar internetbanken och appen, säger Unni Jerndal, presschef vid Swedbank. Skulle man behöva komma åt sina bankuppgifter hänvisar Unni Jerndal till Swedbanks kundtjänst, men påpekar också att det för tillfället är långa köer dit. Ingen prognos – Vi beklagar naturligtvis det inträffade och de eventuella problem som det kan ge kunderna. Vi arbetar med full kraft med att lösa problemet, säger hon. Swedbank har inte fått in några uppgifter om att det ska vara problem med att genomföra köp genom banken. Det finns heller ingen prognos för när bankens tekniska problem kan vara löst. Texten uppdateras. Dela Dela

