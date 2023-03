Stockholmsbörsen öppnar på plus under tisdagen

På OMXS30-indexet är det endast telekombolagen Telia och Tele2 som backar.

Marknaderna har lugnat sig efter helgens bankkaos i Schweiz, då jätten UBS köpte upp krisande konkurrenten Credit Suisse.

De svenska storbankerna stiger på börsen på morgonen. Nordea med 2,8 procent, Swedbank med 1,3 procent, Handelsbanken är plus 0,9 procent och SEB 0,7 procent.

Stängde på plus

Electrolux som hade kapitalmarknadsdag under måndagen stiger med 3,6 procent.

Börserna i New York stängde på plus, även om krisbanken First Republic rasade med 47 procent. Sedan årsskiftet har bankens aktie rasat med 90 procent.

Även i Asien ser det muntert ut på de största börserna. Hongkongbörsen stiger med 1,5 procent inför stängning och Kospi-index i Sydkorea stängde på plus 0,4 procent. Börserna i Tokyo håller stängt på tisdagen.