Elpriset rusar på måndagen

I södra halvan av landet, elområde 4 och 3, landar måndagspriset i snitt en krona högre än under söndagen, på 4:55 kronor per kilowattimme, med enskilda toppar under ett antal timmar på cirka sex kronor. Det är inga rekord, runt månadsskiftet augusti/september var elen som mest uppe omkring 5:70 i Sydsverige i snitt över dygnet.

I Norrland, elområde 1 och 2, stiger dygnspriset från 2:62 kronor på söndagen till 3:14 kronor/kWh på måndagen, enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool.

Fortsatt kallt väder, dåligt med vind i prognoserna och kärnkraft på reducerad fart, trycker upp prisbilden.

I helgen har tre av sex svenska kärnkraftsreaktorer varit nedstängda eller gått på sparlåga. Om det går som det är tänkt går Ringhals 3 på söndagskvällen upp i full effekt igen efter en kontroll av generatorerna i helgen. Oskarshamn 3 håller stängt mellan 9 och 18 december, också det generatorrelaterat. Sedan tidigare står Ringhals 4 stilla för en större reparation. Återstarten har flyttats fram till 23 februari.

Ovanpå börspriset tillkommer elbolagens påslag, elskatt, moms och elnätsavgiften.