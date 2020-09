Finland öppnar gränsen mot Sverige

Det var den 10 september som Finland beslutade om att lätta på sina reserestriktioner för resor från Sverige. Då var beskedet att landet tillåter personer från länder med färre än 25 smittade per 100 000 invånare resa in fritt i landet.

– Finland har haft några av de absolut tuffaste reglerna. I takt med att coronaläget i Europa har försämrats så var det till slut bara letterna som var välkomna till Finland. Så då höjde man gränsen, säger Hasse Svens i Helgstudion.

Han fortsätter:

– Först och främst är det av ekonomiska skäl naturligtvis. Men det har varit delade meningar, när den nya lagen fattades var det två ministrar som i protest vägrade delta, säger SVT:s korrespondent Hasse Svens i Helgstudion.

”Kan bli en kort öppning”

Under vecka 35 och 36 låg siffran över antalet smittade per 100 000 invånare i Sverige på 25. Sedan dess har den dock ökat. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport, publicerad den 18 september, låg den sammanlagda siffran under vecka 36 och 37 på 28 fall per 100 000 invånare.

De finska myndigheterna har tidigare meddelat att man kommer att fatta nya beslut om vilka länder som får grönt ljus för att resa in i landet löpande.

– Det kan bli en väldigt kort öppning. På torsdag samlas regeringen igen och gör en avstämning om hur det ser ut, säger Hasse Svens.