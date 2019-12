Osäker framtid i syriska Manbij: ”Vi är fast mellan flera olika länder”

I norra Syrien fortsätter maktkampen om vem som ska kontrollera de stora landområden som en gång styrdes av terrororganisationen IS. Som få utländska journalister har SVT:s Mellanösternteam kunnat besöka den strategiskt viktiga staden Manbij som bytt händer flera gånger under Syrienkriget, och som under en tid styrdes av terrornätverket IS. Efter den turkiska offensiven i norra Syrien i höstas är framtiden återigen osäker för människorna i Manbij.

