Fredspristagaren hungerstrejkar i Iran

Narges Mohammadi fängslades år 2010 för att ”vara medlem i en illegal organisation” och för att ha ”spridit propaganda mot staten”. Sedan dess har hon ställts inför rätta flera gånger, och dömts till bland annat piskrapp, böter och mer fängelsetid. Tidigare i höst tilldelades hon Nobels fredspris för sitt arbete för att främja kvinnors rättigheter i Iran.

– Narges vågar stå upp för sina rättigheter trots att det kan kosta hennes liv, säger Narges Mohammadis svenska förläggare Massood Mafan.

Nu har hon inlett en hungerstrejk i fängelset, då hon och andra fångar nekats sjukvård.

”Det är en markering”

Enligt Massood Mafan har Narges Mohammadi haft hjärtproblem under en längre tid, och under de senaste veckorna har hon nekats läkarvård för att hon vägrar bära hijab i fängelset. Han berättar att hon inlett hungerstrejken då hennes utlovade läkarbesök ställts in efter att hon vägrat ta på sig slöjan.

– Det här är en markering. Narges är en känd person som redan fått mycket internationell uppmärksamhet, redan innan Nobelpriset. Om Narges inte får vård för att hon inte bär slöjan, får andra aktivister och politiska fångar absolut inte det heller, säger Massood Mafan.