Bedragaren: “Folk är för godtrogna”

– Jag tjänade flera tusen i veckan, säger Oliwer, som totalt lurade andra gamers på ungefär 1,5 miljoner kronor under flera år innan han åkte fast för ett annat bedrägeri och penningtvätt. Foto: Iman Tahbaz

När blekingebon Oliwer Karlsson var 14 år började han att lura andra gamers i spelet Counterstrike på pengar och vapen, så kallade “skins”. Till slut jobbade han heltid med bedrägerierna.

– Jag är som bedragaren i filmen “Catch me if you can”, säger han.