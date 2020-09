UG-referens: SEB och den amerikanska läckan

Vi är på jakt efter ledtrådar i en av världens största penningtvättshärvor….

Spåren pekar mot Sydafrika, Bahamas och Panama.

Men också mot den lilla byn Furulund i Skåne.

Reporter:

Vad har vi här då? Vi har... Pizzeria Milas... Undrar om de har varit här när de skrev på papprena? Halloj!

Ali Yazbeck:

Hej!

Reporter:

Vi vill ha två saker. Pizza, gärna.

Ali Yazbeck:

Det låter bra!

Reporter:

Och lite information!

Ali Yazbeck:

Information? Jag har inte!

Reporter:

Vi letar efter några typer som ska ha varit här. En ska vara från Sydafrika och hette Wilhelm Martinus de Baer. En annan hette Matthew Stokes. De ska ha haft någon slags årsstämma här för ett bolag som heter Snabbtrade Scandinavia.

Ali Yazbeck:

Jag kan inte komma på….

Männen vi frågar efter har företrätt några av de mest ökända bolagen

i penningtvätt-sammanhang. Journalister runt om i världen har jagat dom länge.

Det är därför det är så förvånande att vi hittar en årsredovisning som påstår att dom varit här – i Furulund.

Reporter:

Är det något du känner till? Vi letar efter några några gubbar som har varit här och haft ett möte. Det är ingen du har träffat på här?

Anonym man:

Nej, men jag är här ofta. Jag bor vid gatan precis här. Men... Det är en färgad man förstår jag?

Reporter:

Nej, han ser nog vit ut, tror jag. Känner du till den här juristfirman... Jan Hörnlund?

Anonym man:

I Furulund?

Reporter:

Ja?

Anonym man:

Ja, Han var precis bortåt macken för jag var och köpte kvällsposten... Det sista huset innan järnvägen på vänster.

Reporter:

Vad är det där? 60? Där.. Tjena tjena! Är det Jan?

Jan Hörnlund:

Ja, ja…

Reporter:

Toppen! Var kan jag parkera?

Kopplingen till Furulund är en lokal jurist som heter Jan Hörnlund.

Det visar sig att det är på hans adress som det misstänkta bolaget varit registrerat.

Reporter:

Vi hittar ju det här bolaget Snabbtrade Scandinavia då, handelsbolag.

Jan Hörnlund:

Ja...

Reporter:

Och så letar vi, och så leder ju spåren till Sydafrika och Bahamas och Panama och så vidare, och så står det en adress... C/O Hörnlund här. Kungsgatan 54.

Jan Hörnlund:

Ja…

Reporter:

I Furulund.

Jan Hörnlund:

Ja…

Reporter:

Hur kommer det sig?

Jan Hörnlund:

Ja, det kommer sig så att... Om vi... Får väl gå 10 år tillbaka ungefär. Och då får jag en fråga... Är du beredd, eller kan du tänka dig att upplåta din adress till ett antal... Ett tiotal företag från Baltikum som har för avsikt att etablera sig i Sverige.

Reporter:

Några av de här personerna som står på bolagen... De är involverade i några av de värsta penningtvättsskandalerna som vi har sett de senaste tio åren. Och så står ditt namn bredvid.

Jan Hörnlund:

Ja, det är inte bra för mig.

Reporter:

Nej.

Jan Hörnlund:

Men det hade jag ju ingen aning om när jag tackade ja till förfrågan om att… Kan vi få använda din adress temporärt? Jag hade ju ingen aning om det. Vad det här bolaget sysslar med... Jag vet fortfarande inte det, för att det har inte ni berättat för mig faktiskt.

Jan Hörnlund verkar inte förstå vad han gett sig in på.

Och till en början är vi också förvirrade.

Varför vill misstänkta penningtvättare på andra sidan jorden ha en adress i Furulund

Men snart ska vi inse att en brevlåda i Skåne kan vara en liten del i en strategi för att gömma pengar världen över.

Och att Snabb Trade på Kungsgatan 54 ingår i ett globalt nätverk som kopplar ihop oligarker, organiserad brottslighet och politisk korruption med den svenska storbanken SEB.

Resan mot Furulund börjar i USA 2016.

Donald Trump och Hillary Clinton slåss om tronen i Vita huset.

Donald Trump:

Look, Putin, from everything I see, has no respect for this person

Hillary Clinton:

Well, that’s because he’d rather have a puppet as president.

Trump:

No puppet. No puppet. You’re the puppet!

Hillary Clinton:

It’s pretty clear.

Trump:

No, you’re the puppet.

Det som få vet om under valrörelsen är att FBI bedriver en hemlig utredning mot ryska staten. Man misstänker att Kreml försöker påverka det amerikanska valet.

Donald Trump:

I’ve just received a call from secretary Clinton. She congratulated us on our victory.

2017 svärs Donald Trump in som president och det är först efter som FBI-utredningen – med kodnamnet crossfire hurricane – blir offentlig.

CNN:

Codename: Crossfire Hurricance…..

NBC:

What was in top FBI officials’ minds when they began this super secret probe?

Here is a clue from none other than Mick Jagger!

CNN:

FBI agents descended on Paul Manafort’s Alexandra/Virginia department in an unannounced pre-dawn raid late last month. Manafort stepped down as Trump’s campaign chair last August as questions about Russia’s involvement in the election intensified...

Musik med text:

“I was born in a crossfire hurricane”

En rad inflytelserika personer som stått Donald Trump nära börjar nu gripas, bland annat för penningtvätt. Samtidigt får två journalister på den amerikanska mediesajten BuzzFeed tillgång till topphemligt material från operation crossfire-hurricane.

Anthony Cormier:

We were tasked with covering the new Trump administration which was kind of a crazy spiraling affair. And we began to look for people that could reveal to us his finances, his company's finances and his associates.

Genombrottet för reportrarna kommer när de får ta del av en läcka med material från den amerikanska finanspolisen – FINCEN.

Här finns några av de mest känsliga dokumenten i bankvärlden.

Så kallade SAR:s – Misstanke – rapporter.

John Templeton:

A Suspicious Activity Report, is the document that a bank compliance officer files to the government when it thinks that something that shouldn't be happening is happening in the accounts of the bank. And so... It is the first kind of line of defense against money-laundering in the global economy.

Som en del av FBI- och kongressens Rysslandsutredning har amerikanska finanspolisen valt ut över 2000 misstanke-rapporter mot internationella banker.

Det är bland annat dom säkerhetsklassade dokumenten som nu hamnar hos BuzzFeed.

Anthony Cormier:

Oh my goodness gracious… What is all of this? And my jaw hit the floor. Because you’re not supposed to see material like this. This stuff never makes it into the public’s space, and… I was shocked.

John Templeton:

I think I was speechless when I first saw it. I was just like... Holy cow, there is so much here. So we have about 30,000 pages of documents that document nearly 3 trillion dollars worth of money going through the global financial system. How are we going ever to figure out what to do with all of this?

Anthony Cormier:

We just needed... We needed more bodies. It's just too much to do.

A colleague of mine came back and said... You know, I have a crazy idea, that there is a group in... The world that does multi-national investigations on very sensitive documents... Maybe you want to... Call them up?

SKYLT: HAMBURG

I September 2019 är Uppdrag granskning i Hamburg på ett möte samordnat av ICIJ.

En internationell förening för grävande journalister.

Reporter:

Can you elaborate a little bit of what you have found in connection to the Mueller investigation and these sars?

Och läckan från USA står i centrum.

Anthony Cormier:

I think that we can actually go to the most powerful entities on the globe, the banks, and say to them, you are not doing your job. Our documents show us that they know that this behaviour is going on and they continue to bank some of the world’s dirtiest actors.

Hemma i Sverige fördjupar vi oss i läckan.

Misstanke-rapporterna ger en unik inblick i hur den globala penningtvätten fungerar. Det är inga slutgiltiga bevis för att ett brott har begåtts men då alla internationella transaktioner som görs i dollar passerar banksystemet i USA blir dokumenten en slags karta över misstänkt ekonomisk brottslighet med fokus på Ryssland. Arbetet är ytterst hemligt.

Anthony Cormier: These documents were so sensitive in the beginning that we took extraordinary measures to keep them safe. If the government knew that they were in the public space, they would act aggressively.

Men det är inte bara för den amerikanska staten som det är känsligt att dokumenten finns hos en grupp journalister. Det är också avslöjande för alla dom som underlättat den misstänkta penningtvätten.

SAR:

THE BANK OF NEW YORK MELLON IS FILING THIS SAR TO REPORT SUSPICIOUS WIRES FOR THE ULTIMATE BENEFIT OF SNABB TRADE SKANDINAVIA C/O HORNLUND, AT SEB BANK.

THAT MAINTAINS AN ADDRESS AT KUNGSGATAN 54, FURULUND, SKANE, SWEDEN.

En anställd på Bank of New York Mellon misstänker alltså att bolaget i Furulund används som en slags mellanhand för att slussa pengar till en okänd tredje part.

Reporter:

16:e maj 2017 i Furulund, står det där. Det är väl här det?

Jan Hörnlund:

Furulund är här, ja.

Reporter:

Har du träffat de här personerna?

Jan Hörnlund:

Nej, jag har inte träffat dem alls.

Reporter:

Men... Varför tror du det står Furulund då?

Jan Hörnlund:

Jag tror de har skrivit det istället för att skriva något annat eftersom bolaget har sin adress här så skriver de…

Reporter:

Du tror det är fake?

Jan Hörnlund:

Ja, det är fake. Det är fake.

Reporter:

Och vem har fejkat det då?

Jan Hörnlund:

De som har gjort årsredovisningen.

Reporter:

Du har inte gjort det?

Jan Hörnlund:

Nej. Jag har inte gjort någonting för dessa bolag, mer än att jag upplåtit min adress till dem. Men de Har heller inte gett mig några nya uppdrag, vilket jag hade hoppats...

Reporter:

Du tar inte betalt här för att de får stå på din adress?

Jan Hörnlund:

Nej. Jag tog ju uppdraget för att det kanske skulle kunna ge mig uppdrag i förlängningen.

Reporter:

Hur många fler kan du ha upplåtit din adress till?

Jan Hörnlund:

Ett tiotal kanske…

Det verkar som om männen bakom bolaget i Furulund figurerar som så kallade målvakter åt brevlådeföretag över hela världen. Sammanlagt hittar vi över 1200 bolag som är kopplade till antingen Matthew Stokes eller Wilhelm Martinus De Beer.

Reporter:

Om man upplåter sitt namn mot någon annan... Vill man inte då kunna ringa dem och säga... Vad håller ni på med?

Jan Hörnlund:

Det är inte så stor sak. Det här är en väldigt liten sak i sammanhanget, att upplåta en adress. Jag menar, det är visserligen en länk i kedjan, men... Det är den lättaste länken. Det är ju ingen konst att ordna en adress. Tackar inte jag... Om inte jag tackar ja till det här, så kan de ju hitta hundra andra adresser.

Reporter:

Men du vet ju att... Penningtvättslagstiftningen är ju tydlig på den här punkten.

Jan Hörnlund:

Ja...

Reporter:

Den säger ju att om man upplåter postadress exempelvis, så ska man ju ha kännedom om bolaget, för att just stoppa konstiga typer av att... Få den här typen av representation.

Jan Hörnlund:

Jo, men det jag får reda på är ju att de sysslar med handel med byggvaror och restaurangutrustning. Och... Det ger inga signaler till mig som säger att... Stopp! Jag kan inte lita på er.

Reporter:

Men du visste ingenting om ägarna?

Jan Hörnlund:

Nej. Inte närmare, mer än att... Det var bara namn för mig va.

Det finns ingenting som tyder på att Jan Hörnlund varit aktiv i den misstänkta penningtvätten. Och han har rätt i att adressen i Furulund bara är en liten länk i en större kedja av misstänkt ekonomisk brottslighet.

En mycket viktigare länk är dom som godkänner transaktionerna.

Bankerna.

Och bland rapporterna som valts ut till de amerikanska utredningarna mot ryska staten är det en av dom svenska bankerna som sticker ut.

Den 29 januari samlar SEB till årsbokslut på huvudkontoret i Kungsträdgården i Stockholm. VD Johan Torgeby är nöjd.

Johan Torgeby:

If I start with just setting the scene with the backdrop as I see it, we have had a formidable 2019.

Men det finns en fråga som hänger över banken.

Den baltiska penningtvätten.

Historien om SEB:s misstänkta affärer i Estland börjar redan 2006, när en speciell person anländer till Tallinn från Ryssland.

SKYLT: Rekonstruktion

Han är här för att leverera en varning. Nordiska banker i Baltikum utnyttjas för att tvätta stora summor pengar. Mannen heter Andrej Kozlov och hans resa kommer att gå till historien.

Martin Kragh:

Han var Ryssland centralbankschef och därmed var han en av landets viktigaste tjänstemän. En av de högsta positionerna du kan ha i den ryska statsapparaten.

Kozlov besöker den estniska Finansinspektionen för att han vill att myndigheten agerar mot två banker i landet – som slussar tvättade pengar från Ryssland.

Wikileaks:

Kozlov verbally demand the closing of several bank accounts at Sampo Bank and Uhispank. He claimed that the accounts were being used to launder large sums of Russian money destined for the West. He alleged that the money represented proceeds from tax evasion and money-laundering schemes.”

I dokument som läckt ut via Wikileaks kan man läsa att det ska handla om Sampo Bank – som senare blev Danske Bank. Och Uhispank – redan då svenskägd – och som snart ska byta namn till SEB. Kozlov varnar för att det handlar om stora summor pengar…

Martin Kragh:

Det ledde ju i sin tur till att estniska myndigheter kontaktade ryska motparter. Men då ska ha fått svaret att de inte kände till de här anklagelserna.

Därefter får historien en dramatisk vändning...Några månader efter besöket i Tallinn – skjuts Andrei Kozlov till döds – i baksätet på sin bil.

Martin Kragh:

Det var ju en oerhörd händelse. Det var ju ett av de mest högprofilerade politiska morden som hade skett under 00-talet i Ryssland – sedan Sovjetunionens fall.

Kozlovs fiender i Ryssland var för mäktiga.

Och hans varningar – gällande penningtvätt genom nordiska banker i Estland – föll här snart i glömska.

Tills drygt tio år senare…

När skandalen i Danske Bank exploderar…

CNN:

Let’s turn to Europe and the massive money laundering case that is shaking the financial world, the CEO of Danske Bank is out…

Euronews:

The firm's CEO Thomas Borgen has now resigned,

Runt 200 miljarder Euro hade slussats genom den danska storbanken under knappt ett decennium. Kozlovs varningar om Danske Bank stämde.

Senare kunde Uppdrag granskning även avslöja att Swedbank var djupt inblandade i skandalen. Men hur var det med SEB - Stämde Kozlovs varningar om dom?

SKYLT: 25 oktober 2018

Johan Torgeby:

Vi jobbar bara med våra hemmamarknadskunder, våra företagskunder måste komma från den del av världen där vi befinner oss. Vi anser också att vi har en väldigt god kultur i banken vad det gäller riskmedvetenhet. Och just i Estland har vi gjort nio stycken oberoende interna granskningar sedan 2008 och vi har inga röda flaggor.

Hösten 2018 – när penningtvättsskandalen i Danmark exploderat – gick SEB:s VD ut och försäkrade: Banken var inte inblandad i den baltiska penningtvättshärvan.

Liknande röda varningsflaggor fanns inte i SEB.

SKYLT: 25 oktober 2018

Johan Torgeby:

The short story on money laundering in Estonia is really driven about the general interest for parallels being searched for subject to the Danske Bank situation. It is really not for us to be worried about. We feel very comfortable that what we have done from 2008 and up until today doesn’t have any real red flags that we need to worry about in the comparison.

SEB:s kommunikationschef Frank Hojem var senare också trygg med bankens arbete mot penningtvätt.

Frank Hojem:

I den här genomgången har vi inte hittat några röda flaggor eller någonting som tyder på att vi har utnyttjats…

Även efter att vi hösten 2019 visat att SEB haft 194 misstänkta kunder i Baltikum slog Johan Torgeby ifrån sig. Banken publicerade historiska flöden som visade att omsättningen av – vad man kallade ”lågtransparanskunder” – minskat över tid och menade att detta var ett bevis på att SEB lyssnat på Kozlov.

ur SR Studio Ett 27 november 2019

Johan Torgeby:

2006 hände någonting väldigt viktigt, en rysk centralbankir, Kozlov, kom och berättade för banken att en handfull företag inte sysslade med det vi trodde de gjorde. Och där agerade vi snabbt, Och på något sätt kan man säga, när man försöker göra en balanserad beskrivning av historien, det fungerade på något sätt som en katalysator till nästkommande 10 år där vi lade om alla strategier och synen på hur man ska hantera sånt här.

Trots upprepade försök fick vi aldrig träffa Johan Torgeby under hösten – han vägrade ställa upp på en intervju och skickade istället fram chefen för regelefterlevnad.

ur Uppdrag granskning 27 november 2019

Gent Jansson:

Jag kan inte svara på vad Johan Torgeby har tyckt.

Men i andra medier spred han budskapet om att Uppdrag granskning var fel ute och att SEB inte haft den sortens varningsflaggor som Danske Bank och Swedbank..

ur SR Ekot 27 november 2019

SR:

SEB kan inte se att den blivit systematiskt utnyttjad för penningtvätt. Det uppger bankens VD Johan Torgeby i ett pressmeddelande nu ikväll.

Johan Torgeby:

For the full year we have grown in line with the market. We maintain our position.

Nu genom läckan från USA – är situationen annorlunda.

Nu handlar det inte längre bara om uppgifter från svenska journalister.

Nu är det amerikanska storbanker som larmar om att SEB:s estniska filial kan vara delaktig i penningtvätt.

Frågan är: har Johan Torgeby tagit del av dom amerikanska rapporterna?

Hur kommer han att reagera när vi berättar om innehållet?

Johan Torgeby:

Thank you very much….

När presskonferensen är färdig är det dags för enskilda intervjuer. För att vara säkra på att den här gången få prata med VDn har vi dagen innan anmält att vi kommer vara på plats.

En efter en släpps dom andra journalisterna in.

Men vi väntar, och väntar. Och väntar.

Efter 2 timmar verkar det ändå vara dags…

Reporter:

Tjena! Är det vi?

Frank Hojem:

Är det ni?

Reporter:

Ja?

Frank Hojem:

Jag trodde ni ville prata om Baltikum..

Reporter:

Nej, men du… Allvarligt talat, nu har vi suttit här och vi har klargjort att vi vill ha en intervju.

Frank Hojem:

Ja men nu har vi ju haft kvartalsslut och årsresultat.

Reporter:

Ja, ni har pratat om årsresultat, och vi har talat om tydligt att vi vill komma. Och nu är vi här och har suttit och väntat på en intervju hela tiden och vi har frågat om vi ska få en intervju.

Frank Hojem:

Ja ni har varit välkomna, ni har varit med på vår presskonferens.

Reporter:

Nej, men allvarligt talat, inte en gång till….

Frank Hojem:

Vill ni komma och intervjua oss om era frågor så får ni höra av er i förhand och ni får berätta vilka frågor ni vill ställa, och sen får ni…

Reporter:

Frank, vi hörde av oss igår, du ringde till och med oss och frågade om vi skulle komma idag och vi svarade ja, vi kommer idag.

Frank Hojem:

Ja, ni har ju varit här…. Och varit välkomna precis som alla andra…

Reporter:

Nu har alla journalister har blivit insläppta för att få ställa frågor till VD:n om året som har gått. Och det vill vi också göra…. Uppdrag granskning fick inte tala med VD:n i november och nu fanns det en möjlighet att göra det och vi har anmält vårt intresse att göra en intervju. Har VD:n varit med och fattat beslutet att alla andra journalister ska få ställa frågor men inte Uppdrag granskning?

Frank Hojem:

Vi har haft en kvartalspresentation idag och har svarat om frågor om vår kvartalsrapport till alla journalister som varit intresserade av den.

Reporter:

Ni pratar om öppenhet, tycker du att det här återspeglar den öppenheten och transparensen?

Frank Hojem:

Vill ni boka en intervju med oss så kan ni göra det. Ni kan återkomma och ni kan också specificera vilka frågor ni tar med...

Reporter:

Och jag säger det nu. Här och nu. Ja, jag vill göra en intervju med VD:n.

Frank Hojem:

Varsågod och återkom med den sen. Så kan vi diskutera det.

För tredje gången skickar vi en förfrågan om att få träffa SEB:s VD.

Och Frank Hojem svarar:

Vad gäller intervju med Johan Torgeby så anser vi att vi har besvarat era frågor.

Vad är det som gör att VD:n håller sig undan?

Finns det något i de läckta dokumenten från USA som Johan Torgeby inte vill prata om?

SAR:

THE WIRES ARE PRIMARILY SUSPICIOUS BECAUSE THEY INVOLVE SHELL-LIKE ENTITIES, MANY OF WHICH ARE BANKING IN THE HIGH-RISK JURISDICTION OF ESTONIA. THEY ARE A CONCERN FOR MONEY LAUNDERING AND FINANCIAL CRIMES.

När vi går igenom misstanke-rapporterna om SEB som finns i USAs Rysslandsutredning ser vi snabbt att det handlar om stora summor pengar.

De misstänkta SEB-Kunderna har ofta liknande profil. Som Snabb Trade Scandinavia i Furulund är många registrerade på adresser där dom inte har verksamhet, ägarna kan kopplas till skatteparadis och suspekta transaktioner flödar genom deras konton.

Sammanlagt handlar det om varningsflaggor för miljardbelopp.

Ett exempel som amerikanerna varnar för upprepade gånger är SEB-kunden United Music Corporation Limited.

SAR:

ACCOUNT WITH ROSEVROBANK RUSSIA SENT SIX WIRES FOR THE ULTIMATE BENEFIT OF UNITED MUSIC CORPORATION AT SEB BANK (TALLINN, ESTONIA)

Sammanlagt slussar kunden som är registrerad på Brittiska jungfruöarna över 57 miljoner kronor genom SEB. I rapporterna går det inte att se vem ägaren är eller vad bolaget gör. Som tur är har vi en bakdörr.

2016 chockade Panama-dokumenten hela finansbranschen.

Carlos Sousa-Lennox:

God eftermiddag. Jag ska ge er ett pressmeddelande.

Reporter ICIJ:

Men vad säger ni om kritiken att ert bolag hjälper klienterna att tvätta pengar?

Carlos Sousa-Lennox:

Här är allt klart. Vi tvättar inte pengar, vi tar inte emot pengar. Det är allt jag kan säga.

Läckan kom inifrån Mossack Fonseca, en av världens största juristbyråer vars affärsidé var att tillhandahålla brevlådeföretag i skatteparadis.

CNN:

Prosecutors raiding the law firm accused of helping the rich and powerful hide billions of dollars.

Det som gjorde läckan så speciell var att den förutom konton och transaktioner även innehöll tex mailkorrespondens och id-handlingar.

Och där hittar vi SEB-kunden United Music corporation.

UMC:

I am hoping you can assist me please. Our client is a multidisciplinary entrepreneur.

Passkopior och mail avslöjar att ägaren är en affärsman från Ryssland som nu vill att Mossack Fonseca ska företräda bolaget.

Svaret är överraskande.

MF:

Mossack Fonseca BVI office have advised they will not accept this company for compliance reasons.

Juristbyrån som senare ska avslöjas med en kundbas fylld av maffia, terrorister och diktatorer vill inte ha bolaget i sitt stall. Det verkar inte bedömas som tillräckligt rumsrent och transparent.

Så frågan till SEB är: varför accepteras det ryskägda bolaget av den svenska banken åtminstone fram till 2014?

Och varför fortsätter vi hitta misstanke-rapporter om SEB-kunder gällande pengar från Ryssland – ända fram till 2017?

Johan Torgeby:

We feel very comfortable that what we have done from 2008 and up until today doesn’t have any real red flags that we need to worry about in the comparison.

Den 14 april skickar vi ett nytt mail till Frank Hojem om en intervju där vi berättar att vi har helt nya uppgifter om banken.

Hoppas att er VD kan tänka sig att ställa upp denna gång.

Johan Torgeby:

Bara dom starka överlever. Och människor som valt den här branschen av fel anledningar dom lämnar. För nu är det inte lika lattjo. Man måste faktiskt vara passionerad för att göra något med finansiella tjänster.

Johan Torgeby har snabbt blivit en stjärna i bankvärlden. Han har en månadslön på 1 miljon kronor och är ordförande för den svenska bankföreningen.

Han sitter också i styrelsen för Institute for international finance

IIF:

We are very happy to have you on the board.

Under sin karriär har han ofta talat om vikten av samhällsansvar, öppenhet och transparens. Och under Coronavåren 2020 deltar han återkommande i media.

SKYLT: ur SVT Aktuellt 1 april 2020

Johan Torgeby:

Den bild som vi ser liknar mycket en traditionell finanskris, men det är inte det, för det finns en pandemi i botten.

Men från oss fortsätter Johan Torgeby att hålla sig undan.

Det blir ingen intervju, i alla fall inte under våren.

Reporter:

Det här är viktigt för det handlar om rysk påverkan.

När vi fortsätter gräva i den amerikanska läckan hittar vi ytterligare frågor som vi måste ställa till SEB:s VD.

Det handlar om global politik och något som kallas den ryska tvättomaten.

SAR:

THE RUSSIAN LAUNDROMAT, A SCHEME TO LAUNDER MORE THAN $20 BILLION OUT OF RUSSIA, WHICH IS BELIEVED TO HAVE BEEN DERIVED FROM MONEY STOLEN FROM THE GOVERNMENT BY CORRUPT POLITICIANS OR OBTAINED THROUGH ORGANIZED CRIME..ONE OF THE RUSSIAN BANKS WAS PARTIALLY CONTROLLED BY VLADIMIR PUTIN'S COUSIN…..THE SCHEME USED 21 CORE SHELL COMPANIES, TYPICALLY INCORPORATED IN THE UNITED KINGDOM.

Reporter:

What part is this of London that we're in now...?

Arthur Doohan:

So we've just driven through Belgrave Square. We are in what's known as Belgravia. Buckingham Palace is just over there... We are very much in the heart of London here…

Vi är på guidad tur i London...

Men det är inte vilken turistresa som helst.

Reporter:

And now we're getting closer to the city of London where...

Arthur Doohan:

The heart of the corruption. The city of London.

Reporter:

Where all the banks are located.

Arthur Doohan:

Yes.

Arthur Doohan är anti-korruptions-lobbyist och har börjat med guidade turer i stans mest exklusiva kvarter för att belysa vad som egentligen gömmer sig bakom den anonyma penningtvätten. En resa genom det som kallas Londongrad.

Arthur Doohan:

So we are about to pass by number 5. This is very famous Russian mansion of the man who built himself. an aluminium empire using submachine guns rather than finance and share voting tactics and good management skills. The man who takes a minister of Russia on extended Norwegian sailing holidays with a, I guess sex workers is the correct modern parlance.

Storbritannien har blivit ett centrum för den ryska penningtvätten.

Här har oligarker och korrupta ryska politiker bosatt sig och hit strömmar enorma summor pengar.

Arthur Doohan:

The NCA estimates that something like 120 to 150 billion pounds of money washes through central London each year. So we have the ludicrous situation now in London where you need seven or eight times your salary in order to be able to buy any kind of a property.

Men det är inte bara fastighetsmarknaden i Storbritannien som har förändrats av penningtvätten från forna sovjetstater. Det handlar också om politisk påverkan på högsta nivå. Och det är det som dom känsligaste delarna av den ryska tvättomaten handlar om….

Graham Barrow:

The Russian laundromat was a machine for moving money out of Russia and other former Soviet states into Western economies bypassing all of the normal controls and checks that would understand where that money had come from.

Det är när vi hittar en misstanke-rapport från en bank i New York som vi ser att SEB godkänt transaktioner med bolag som tillhör kärnan av den ryska penningtvätten.

SAR:

SEABON, A UNITED KINGDOM SHELL COMPANY WAS INVOLVED IN LAUNDROMAT TRANSACTIONS WORTH $9 BILLION. IT WAS ONE OF THE 21 CORE ENTITIES USED IN THE RUSSIAN LAUNDROMAT SCHEME.

2014 slussar det ökända bolaget SEABON 9,3 miljoner kronor till Changate Associated, med konto hos SEB i Estland, men registrerat på Brittiska Jungfröaarna.

Graham Barrow:

Seabon was a washing machine. So instead of laundry, it would be money that went into Seabon, and it would be spun around, and you put your clean water in. And it comes out... nice clean water, nice clean washing, nice clean money.

Reporter:

And if you have done business, in terms of millions, with Seabon. Is that a red flag in your opinion?

Graham Barrow:

Yes! The bank should be monitoring these money flows, and if what they're observing is simply money moving from one account to another without any obvious commercial rationale, that is a big red flag.

Den ryska tvättomaten liknar på flera sätt andra kända penningtvättshärvor.

Det handlar om alltifrån skatteflykt till organiserad brottslighet.

Men penningtvätten från just Ryssland sätter också fokus på något mycket större.

I mars 2018 fångas två ryska spioner på en övervakningskamera på väg mot den lilla staden Salisbury i England. Dom har ett uppdrag. Dom ska mörda en tidigare agent från den ryska underrättelsetjänsten som läckt hemligheter till den brittiska staten.

På eftermiddagen den 4 mars faller Sergei Skripal ihop tillsammans med sin dotter på en parkbänk.

Sky News:

Poisoned by a chemical nerve agent, Novitjok. They spent weeks in hospital. Causing authorities to quarantine areas like the pub and restaurant they’ve been dining in, and their home.

Theresa May:

The government has concluded that the two individuals are officers from the Russian military intelligence service. We will not tolerate such barbaric attacks against our country and together with our allies this government will continue to do whatever is necessary to keep our people safe.

Attentatet blir en väckarklocka för Storbritannien om hur den ryska säkerhetstjänsten flyttat fram sina positioner i landet.

Theresa May:

Indeed the incident in Salisbury was part of a pattern of Russian aggression.

Efter attacken har två parlamentariska kommittéer utrett det ryska inflytande och slutsatserna är explosiva. Det handlar inte bara om mord och spioneri.

Numera klassas också penningtvätt som ett hot rikets säkerhet.

ur BBC 21 juli 2020

Security services could be given extra powers after a damning report about potential Russian interference in UK politics.

Kevan Jones:

Successive governments have welcomed Russian oligarchs and their money with open arms and there is a lot of Russian with very close links to Putin who are now very well integrated in business, political life and social scene.

Catherine Belton:

For a long time the west did view all the Russian money flooding out of Russia just essentially as stolen cash it wasn't seen then as necessarily a security threat.

But now the more we've seen Putin's medalling in politics in the west It's become apparent that a lot of these funds can be directed to interfere in western politics.

Catherine Belton är författare till den hyllade boken “Putins People”.

Som journalist på plats i Moskva under många år såg hon den gamla KGB-agentens styre växa fram. Och hennes källor bekräftar att den ryska säkerhetstjänsten använder penningtvätt som ett kraftfullt vapen i 2000-talets kalla krig mot väst.

Catherine Belton:

I met a former senior KGB officer here in London. He raised the issue about how serious a security threat Russian black cash is now for the West. He said we can use it every day to undermine and dismantle the western system from the inside. It can be used to sow division, and promote extremist politics and undermine our democracies.

Det är viktigt att slå fast att vi inte hittar några transaktioner mellan SEB:s kunder och bolag som misstänks för påverkansoperationer.

Men när vi summerar den nya läckan med våra tidigare databaser ser vi att 26 av SEB baltiska kunder slussar pengar genom den ryska tvättomaten.

Sammanlagt cirka 247 miljoner kronor.

Arthur Doohan:

A Swedish bank being used to funnel this through is participating. It's effectively a fence, you know. For people who have stolen stuff from other countries. It's corrupt, and it's corrupting in both the places where it has been stolen from and where it's washing through. So it's corrupting everywhere it goes.

Frank Hojem:

This is Frank Hojem from SEB.

Reporter:

Hej Frank! Det här var Joachim Dyfvermark på Uppdrag Granskning. Du får gärna slå en signal när du hör detta.

Det har nu gått 8 månader sedan vi första gången kontaktade SEB:s kommunikationschef Frank Hojem för att få intervjua Johan Torgeby.

Nu har vi inte bara läckan med misstanke-rapporterna från de amerikanska bankerna, utan också kopplingar till den ryska tvättomaten.

SEB Presscenter:

SEB…..

Reporter:

Du, jag har sökt presschefen Frank gällande en intervju med Johan Torgeby.

SEB Presscenter:

Mhm. Jag tror Frank sitter i möte, men låt mig... Jag kan få tag på honom.

Reporter:

Jättebra.

Frank Hojem ringer aldrig tillbaka.

Men nu – sommaren 2020 – är spelplanen förändrad.

Det är inte längre bara vi som granskat bankens förflutna i Baltikum.

SVT:

För några minuter sedan kom beskedet. Storbanken SEB tvingas böta en miljard kronor för bristfällig hantering av misstänkt penningtvätt i Baltikum.

Erik Theeden:

Vår slutsats är att SEB har haft brister i sitt sätt att identifiera, styra och motverka riskerna för penningtvätt i sina baltiska dotterbanker.

1 miljard i böter. Det näst största beloppet i Finansinspektionens historia.

Och myndigheten konstaterar att både ledningen och styrelsen för banken i flera år fått information om bristerna.

Erik Theeden:

Rapportering om problem inom kundkännedom och transaktionsövervakning har varit återkommande i flera år utan att banken fullt ut lyckats åtgärda dem. Det är därför befogat att banken får en anmärkning och en sanktionsavgift på en miljard kronor.

När Johan Torgeby hösten 2018 gick ut och lovade att SEB inte var inblandade i penningtvättskandalen i Baltikum så hade han alltså fått återkommande varningar från bankens egen internkontroll gällande brister i ”vissa av de centrala grundpelarna i arbetet mot penningtvätt i de baltiska dotterbankerna”

Joachim Olsson:

Det är allvarligt när man vilseleder marknaden. Det påminner ju en hel del om hur Birgitte Bonnesen i Swedbank kommunicerade under motsvarande period. Vi har inga lik i garderoben, hos oss finns inte de här problemen. Och såhär i efterhand så kan vi se att... Det fanns alldeles uppenbara problem. Alldeles uppenbara brister.

Bara några dagar efter finansinspektionens beslut är det dags för bankens bolagsstämma. Och vi har fortfarande inte fått svar på frågorna om larmen från USA.

Vad tänker Johan Torgeby om att misstanke-rapporter om SEB ingår i utredningar om rysk påverkan på USA:s presidentval? Hur ser han på kopplingarna till den ryska tvättomaten?

Men på grund av Corona blir det ingen vanlig årsstämma. Inga externa gäster tillåts.

Därmed försvinner möjligheten för journalister att ställa frågor.

Därför gör vi ett sista försök att – på säkert avstånd – prata med VD:n när han anländer till stämman i bil.

Reporter:

Johan! Johan!

Vi får inga svar från SEB.

Så en dag i september går vi istället till byggnaden bredvid bankens huvudkontor i Kungsträdgården.

Reporter:

Ja goddag. Axel heter jag på SVT, jag skulle lämna på dokumentation till Marcus Wallenberg.

Där sitter den som verkligen har makten.

Styrelseordförande Marcus Wallenberg.

Familjen Wallenberg äger en stor del av SEB och innan vi började granska banken sa ordföranden att man måste vara extremt ödmjuk när det kommer till penningtvätt.

Viveka Hirdman-Ryrberg:

Jag har talat med Marcus Wallenberg och han avböjer intervju. Och hänvisar till bankens kommunikationsavdelning men också bankens tidigare kommunikation.

Vi vill ändå lämna över är vår summering av den amerikanska läckan. Sammanlagt kan vi identifiera 57 kunder i SEB, många uppvisar klassiska kännetecken för misstänkt penningtvätt. Stora röda varningsflaggor som de amerikanska bankerna larmat om till ett värde av 8,2 miljarder kronor mellan 2007 och 2016.

Men här – där Familjen Wallenbergs bolag och stiftelse sitter – vill man inte ta emot något material.

Man hänvisar återigen till banken.

Graham Barrow:

SEB have been slow to wake up to a very significant change in expectations on banks. To not fundamentally reviewing their business. There is a consequence and we see certainly in Scandinavia a number of CEOs ultimately departing because the tone from the top was not properly robustly to remove from their banks any trace of criminal funds.

Till sist är vi tillbaka i Furulund hos Jan Hörnlund.

Vilka låg egentligen bakom det mystiska företaget Snabb Trade Scandinavia?

Vi får aldrig tag på Matthew Stokes eller Willhelm Martinus de Beer men enligt bolagets revisor i Baltikum är den riktiga ägaren en hemlig rysk affärsman som nekar till penningtvätt och menar att alla regler och lagar följts.

Då kvarstår ändå frågan: vem har förfalskat den svenska årsredovisningen?

Jan Hörnlund:

Jag har alltså inte gjort den, och vilka som har gjort den kan jag ju inte svara på va…

Det sista spåret vi har leder till en revisionsbyrå i Växjö där bolaget nu har sin adress.

Reporter:

Vi ringer dem och ser vad de säger om det här då. Ja, hej, Axel Humlesjö heter jag, på Sveriges Television, Uppdrag granskning. Jag står här med Jan Hörnlund i Furulund.

Revisionsbyrån Crowe:

Jag förstår.

Reporter:

Det gäller en årsredovisning som har gjorts för Snabbtrade Scandinavia och den verkar vara förfalskad skulle man väl kunna säga och... Vi undrar om det är ni som har gjort den här årsredovisningen?

Revisionsbyrån Crowe:

Varför pratar du med mig?

Reporter:

Därför att spåren leder till er. Det här bolaget har adress hos er.

Revisionsbyrån Crowe:

Ja, jag... Jag vet inte någonting om detta.

Reporter:

Men du kanske kan kolla i era system vem som har haft hand om det... Han la på. Det var en konstig revisor som lägger på. Då får vi åka dit då helt enkelt. Känner du dem?

Jan Hörnlund:

Jag känner en del av de som är på det kontoret. Ja, det gör jag.

Reporter:

Hur långt är det till Växjö?

Jan Hörnlund:

Ja, det är ungefär 20 mil.

Reporter:

Då åker vi dit.

Jan Hörnlund:

Nu?

Reporter:

Ja, du behöver inte följa med.

Jan Hörnlund:

Nej, det tänker jag inte göra. Det tänker jag inte göra.

Reporter:

Här ska det vara. Revision, skatt, redovisning, rådgivning. Perfekt.

Marcus Engström:

Goddagens!

Reporter:

God dag!

Marcus Engström:

Hej! Marcus heter jag!

Reporter 1:

Hej. Linda Kakuli från SVT!.

Reporter 2:

Axel Humlesjö på SVT. Vi ringde till er... Vi stod hos... Jan Hörnlund i Furulund. Och vi försöker reda ut vem det är som har upprättat årsredovisningen för det här bolaget.

Marcus Engström:

Vi kan tyvärr inte uttala oss för det är sekretess som det ligger under. Kan därmed inte dementera eller bekräfta de kunder vi jobbar med.

Reporter:

Men kundens adress står ju här. Och... Sekretess eller inte, så är ju en årsredovisning offentlig. Och det finns uppgifter här som tyder på att det är... Uppgifterna inte stämmer.

Marcus Engström:

Kan varken bekräfta eller dementera idag,

Reporter:

Men, det du kan kommentera, det är ju, varför har det här bolaget haft sin registrerade adress på ert kontor?

Marcus Engström:

Det är inget jag kan kommentera…

Reporter:

Jo, det kan du kommentera, för att ni är registrerad som postadress.

Marcus Engström:

Vänligen… Jag kan återigen inte kommentera det eller dementera det.

Vi lämnar Växjö utan fler svar.

Däremot får vi till slut ett mail från Frank Hojem på SEB.

Banken skriver att de av juridiska skäl inte kommentera innehållet i misstanke-rapporterna men vänder sig mot bilden i reportaget. SEB menar att de har en nära relation med de amerikanska så kallade korrespondentbankerna och att de själva lämnat in över 7000 misstankerapporter i Baltikum under de senaste 10 åren.

”Vi tar avstånd från all typ av kriminalitet och arbetar aktivt för att se till att vi inte blir utnyttjade och för att ta vårt samhällsansvar att motverka finansiell brottslighet.”

Johan Torgeby: Vi har inga röda flaggor.

SEB skriver också att deras uttalanden inte varit vilseledande utan att det istället är Uppdrag gransknings användning av vd:s citat som varit missvisande och tagna ur sitt sammanhang, eftersom Johan Torgeby på presskonferensen 2018 också sa att man ”aldrig kan vara lugn”, att man måste bli bättre på det här området och att det finns andra typer av röda flaggor som banken hittar hela tiden.

Men låt oss gå tillbaka till huvudfrågan:

Vad sa Johan Torgeby egentligen när han själv skulle sammanfatta om SEB var inblandade i den baltiska penningtvättskandalen?

Vilket budskap sände han till omvärlden innan bankens hemligheter läckt ut?

SKYLT: 25 oktober 2018

Johan Torgeby:

The short story on AML money laundering in Estonia is really driven about the general interest for parallels being searched for, subject to the Danske Bank situation. it's really not for us to be worried about. So we feel very comfortable that what we've done from 2008 up until to-date doesn't have any real red flags we need to worry about in the comparison.