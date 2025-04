14-åring greps för knivattack i Borås – radikaliserades av ”No lives matter”

Den sjunde januari blev en 55-årig kvinna knivhuggen i ryggen i Trandared i Borås när hon var ute och rastade hunden. Gärningsmannen, en 14-årig pojke, har kopplingar till det sadistiska 764-nätverket som utför våldsdåd och uppmuntrar medlemmar att hitta offer som man utpressar till att skada sig själva. Pojken livesände attacken på onlineplattformen Discord.

”Go back to him and do it more” hör man en tittare säga under livesändningen.

– Det enda han sa till oss var att han kände sig tvingad att göra det han gjorde. Att det finns människor som hotar honom. Stämmer det? Jag är inte en sån förälder som litar blint på sina barn, säger pojkens mamma till Uppdrag granskning.

Se ”Dödens chattrum – svenskarna i 764” på SVT Play

Hamnade i 764 utan mammans vetskap

Efter händelsen omhändertas pojken och placeras på Sis-boende. I ett beslut från förvaltningsrätten står det att man i pojkens enheter har hittat bild och filmmaterial relaterat till högerextrema rörelser och ”No lives matter”-rörelsen – den våldsbejakande delen av 764-nätverket.

Sonen hade hamnat i destruktiva kretsar på nätet utan mammans vetskap.

– När man frågade vad han gjorde då var det spelar spel, kollar roliga Youtube-klipp, Tiktok och såna där saker, säger mamman.

Sökte hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin

Attacken kom som en chock, men föräldrarna hade tidigare bett om att få hjälp med sonen. Efter flera incidenter i skolan där han uppfattats som aggressiv och hotfull vände sig föräldrarna till barn- och ungdomspsykiatrin.

– Vi fick gå digitala utbildningar, men de var anpassade till hur vuxna ska förhålla sig till sitt barn. Vi sökte enskild hjälp och samtal för honom men det erbjuder inte BUP. Den hjälpen finns inte. Han fick medicinering och det hjälpte, men vi fick ingen mer hjälp, säger mamman.

Magnus Skog, verksamhetområdeschef inom psykiatrin, vill inte kommentera enskilda patienter, men säger att enskilda psykologiska behandlingar kan vara aktuellt om man bedömer att patienten har goda resultat av det.

– Enligt regional medicinsk riktlinje är det en samordnad individuell planering med skola och nätverk, psykopedagogiska insatser och läkemedelsbehandling som är den normala insatsen, säger Skog.