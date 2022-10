Affan efter IS-kidnappning – ingen kontakt från Ericsson: “De är hänsynslösa”

I februari berättade Affan Akram, då anonymt, i Uppdrag granskning om hur han, som anställd av en underleverantör, pressades av uppdragsgivaren Ericsson till att ordna ett tillstånd från IS, för att kunna fortsätta sin verksamhet. Ett möte under en bro i Mosul slutade med att Affan Akram kidnappades under vapenhot.

IS höll honom i husarrest i Mosul, därifrån försökte Affan Akram desperat få hjälp av sin uppdragsgivare Ericsson. Han fruktade för sitt liv, men fick inget gehör.

– Jag ville bara få någonting. Ett brev eller någon som skulle komma och hämta mig vid vägspärren.

Ingen hjälp kom. Affan Akram berättar att han efter en månad på egen hand lyckades lämna terroristerna och Mosul. Även då sökte han chefer på Ericsson, utan att få svar.

Vittnade om summan IS krävde

Kidnappningen av arbetsledare Affan finns med i Ericssons interna rapport om misstänkta mutor i Irak. Affan Akram har vittnat om att IS krävde bolaget på pengar.

– Som jag minns så var det ungefär 400 000 dollar för varje månad i ett halvår. Totalt 2,4 miljoner dollar, säger Affan Akram.

“Har inte ord att beskriva det de gjorde”

Affan Akram upplever att hans vittnesmål gjort honom icke önskvärd i telekombranschen. Han beskriver en total tystnad från Ericsson. Inte en enda gång under eller efter internutredningen har de tagit kontakt, menar Affan Akram. Tillsammans med brittiska advokater förbereder han sig på att stämma den svenska telekomjätten.

Ericsson avböjer intervju

SVT:s Uppdrag granskning har upprepade gånger bett om en intervju med Ericssons ledning. De har konsekvent avböjt. I ett mail som skickas till Uppdrag granskning den 17 oktober skriver bolaget:

“… vi tar det här och alla liknande anklagelser mycket allvarligt – såväl det påstådda uppförandet som det faktum att det amerikanska justitiedepartementet meddelat oss att Irakutredningen från 2019 inte var tillräckligt redovisad för dem...

...Vi arbetar direkt med myndigheterna, inklusive DOJ och SEC, för att där det behövs lösa och uppmärksamma alla problem.”