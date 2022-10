Detta har hänt: Ericsson och misstänkta mutor till IS

2014:

Ericssons ”Project Peroza” pågår i Irak. Enligt avtal med irakiska telekomoperatören Asiacell ska de bygga ut 3G-nätet. Islamiska staten utropar Kalifatet och IS kräver pengar av Ericsson för att de ska få fortsätta verka i Mosul.

2018-2019:

Ericsson utreder de misstänkta mutorna i Irak. En rapport på 79 sidor levereras till Ericssons ledning, bara ett par veckor efter att bolaget, i en uppgörelse med USA, lovat att berätta om misstänkta mutor i företaget. Men Ericsson bryter löftet.

15 februari 2022:

Först drygt två år senare, när Ericsson fått kännedom om att Uppdrag granskning är på väg att avslöja de misstänkta mutorna, berättar telekombolaget om internutredningen i ett pressmeddelande.

27 februari 2022:

Uppdrag Granskning avslöjar, tillsammans med journalistorganisationen ICIJ, uppgifter från internutredningen som Ericsson hemlighållit. Via mellanhänder ska bolaget ha nått en överenskommelse med terrorsekten IS och fått tillstånd att fortsätta sitt arbete med mobilmaster i Irak. Dessutom har bolagets internutredning hittat kontantbetalningar som misstänks gått till IS vägspärrar.

1 mars 2022:

USA:s justitiedepartement meddelar att Ericsson, genom att undanhålla information om Irak, har brutit mot uppgörelsen från 2019. En uppgörelse som kom till efter korrupta affärer i bland annat Kina och Indonesien. Ericsson betalade då 10 miljarder kronor i böter och slöt ett avtal om att redovisa varje ny misstanke om mutor. Ericsson riskerar nya böter.



Efter avslöjandet i februari, fram till bolagsstämman i mars, rasar Ericssons aktie – ett kraftigt fall på över 30 procent, vilket motsvarar 100 miljarder kronor i börsvärde.