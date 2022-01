Avslöjar: Felet i våldtäktsmannens pass – som åklagaren missade

Nyheten om den dömde våldtäktsmannens skadestånd fick stor uppmärksamhet och skapade starka reaktioner under sensommaren 2021. Han hade dömts för två våldtäkter under 2017 och avtjänade sina fängelsestraff som en vuxen man.

Våldtäktsmannen har hela tiden hävdat att han varit minderårig när brotten begicks. Efter den fällande domen skickade han in nya bevis gällande sin ålder. Han fick resning i själva påföljdsfrågan och hovrätten sänkte fängelsestraffet. Eftersom mannen då redan avtjänat ett längre straff fick han ett skadestånd från staten på 840 000 kronor.

Men Uppdrag granskning kan visa att det enda dokument som styrker mannens identitet och ålder är hans syriska pass – som innehåller en anmärkningsvärd avvikelse.

Fel giltighetstid i passet

Redan under förundersökningen varnar Migrationsverket polisen om att passets giltighetstid inte stämmer. Enligt passet utfärdades det när den misstänkte var tolv år, men har en giltighetstid på fyra år – något som inte borde vara möjligt.

– Om man är under 18 år så får man sex år i normalfallet, men om man fyller 18 år inom de här sex åren så får man bara giltighetstid upp till den dagen man fyller 18, säger Annica Ihrner, dokumentgranskare på Migrationsverket, som varnade polisen.

Om mannen är så ung som han påstår borde passets giltighetstid vara en annan.

Syrisk expert: “Det finns ingen anledning”

Uppdrag granskning har varit i kontakt med en person på den myndighet som utfärdar syriska pass i Damaskus. Enligt honom förekommer det att man, mot betalning, utfärdat pass på felaktiga underlag och då smugit in avvikelser för att skydda sig själva. Om det senare uppstår problem går det då att hävda att passet är falskt. Ytterligare en person med insyn ger samma bild till Uppdrag granskning.

Även journalisten Ayman Abdel Nour, chefredaktör för den syriska nyhetsstationen All 4 Syria, delar bilden. Han har tidigare rapporterat om problem med falska syriska pass och säger att en felaktig giltighetstid är det vanligaste felet som smygs in.

– Det finns ingen anledning att göra så enligt gällande regler och lagstiftning. Fyra år är inget alternativ. Två eller sex är standard.

Kan den här giltighetstiden vara ett tecken på att något inte stämmer?

– Ja, man utfärdar inte ett pass utanför de två standardkategorierna om det inte är något som är konstigt, till exempel att den sökande betalat en muta.

Enbart teknisk passkontroll

Passet har kontrollerats av gränspolisen, på uppdrag av åklagare Kristina Amilon. Men den kontrollen har enbart bestått av en teknisk undersökning för att se om passet är manipulerat – inte en utredning om uppgifterna i passet stämmer.

Kristina Amilon vill inte kommentera om hon känner till att kontrollen enbart har varit teknisk.

Bland de dokument som den dömde mannens advokat skickat in till rätten finns dessutom en officiell rapport om syriska dokument – som utförligt beskriver vilken giltighetstid som gäller för pass som utfärdas till pojkar under 18 år.

Även där finns informationen om att så som hans pass ser ut är inte korrekt? Det är något som är fel?

– Jag tror att vi gjorde den bedömningen att den granskningen som gränspolisen gjorde av passet var den vi presenterade för domstolen, säger åklagaren Kristina Amilon.

Födelsedokument utan foton

Rättsmedicinalverket har under rättsprocessen gjort två olika bedömningar av mannens ålder, utifrån samma underlag. Den första bedömningen är att undersökningen talar för att han var 18 år eller äldre vid brottstillfället. Den andra att han kan ha varit något över, såväl som något under 18 år och att det är mer sannolikt att han var under 18 år när brottet skedde. Båda gångerna har rätten gått på Rättsmedicinalverkets linje.

Övriga dokument som den dömde mannen har presenterat som bevis för att styrka sin ålder, så som skolintyg och födelsebevis från Syrien, bedöms som icke identitetsstyrkande av Migrationsverket.

Dokumenten saknar foton och när Uppdrag gransknings reporter tar hjälp av en jurist i Syrien lyckas hon få ut ett personbevis på de uppgifter som finns i mannens syriska pass. Utan någon fullmakt eller legitimation levereras ändå dokumentet med äkthetsstämplar.

Den dömde våldtäktsmannen nekar till båda våldtäkterna, trots att han i polisförhör har erkänt en av dem. Han säger att han erkände för att han trodde att han skulle dömas som en 16-åring och då släppas fri.

Brödernas pappa avvisar alla anklagelser mot sonen och anser att familjen har blivit illa behandlad och utsatts för rasism av myndigheterna.