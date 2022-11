Bonnesens vittne samarbetade med ryska lobbyister

I slutet av den nu pågående rättegången mot Swedbanks förre VD Birgitte Bonnesen har en helt ny försvarsstrategi förts fram. Bonnesens försvarsadvokat Per E Samuelson har åberopat filmen ”The Magnitsky Act: Behind The Scenes”, och kallat den ryska regissören Andrei Nekrasov som vittne. Huvudbudskapet i filmen är att den så kallade Magnitskij-affären (se faktaruta) är en iscensatt bluff av finansmannen Bill Browder.

I brev till Stockholms tingsrätt skriver Bonnesens advokater att filmaren Nekrasov ska vittna om att filmen ”bygger på fakta”, att filmen ”finansierades av västerländska medel” och att Uppdrag gransknings tidigare beskrivning av Magnitskij-affären – i reportagen om Swedbank och misstänkt penningtvätt – är fel.

Rysk propagandafilm

Men filmen, som nu åberopas som bevisning i svensk domstol, ifrågasattes starkt när den kom 2016. Den anklagades för att vara rysk propaganda – till fördel för Putin-regimen – och flera planerade visningar ställdes in.

Internationella medier har dessutom avslöjat att filmaren Andrei Nekrasov samarbetat med, och fått ekonomiskt stöd genom, den Kreml-nära ryska advokaten Natalia Veselnitskaja – en av huvudpersonerna i turbulensens kring Donald Trump och rysk påverkan i valet 2016.

Uppgifterna har publicerats i bland annat New York Times, Radio Free Europe och i offentliggjorda förhör från den amerikanska kongressen.

Misstänkt rysk penningtvätt – kopplingar till Magnitskij-affären

Natalia Veselnitskaja företrädde 2016 den ryska affärsmannen Denis Katsyv och hans bolag i Prevezon-målet, ett amerikanskt penningtvättsmål kopplat till just Magnitskij-affären. I samband med förhandlingarna träffade Veselnitskaja också Donald Trumps kampanjteam.

Trumps medarbetare hade inför mötet fått veta att hon jobbade för den ryska staten och att hon hade besvärande information om Hillary Clinton som skulle vara mycket användbar för Donald Trump i presidentvalskampanjen. När mejlen och detaljerna kring mötet senare läcker avslöjas Rysslands försök att påverka det amerikanska presidentvalet.

– Mejlen avslöjade att Natalia Veselnitskaja hjälpte Ryssland för att få Donald Trump att vinna Vita Huset. Och anledningen till att storyn fick så stor uppmärksamhet var just de tydliga dokumenten i form av SMS och mejl som Trump inte kunde förneka eller kalla “fake news” som han gjorde med så mycket annat, säger reportern Jo Becker på New York Times som vann Pulitzerpriset för sin rapportering om den ryska påverkanskampanjen.

Filmvisning

Fyra dagar efter mötet med Trumps innersta krets satt Natalia Veselnitskaja och den rysk-amerikanske lobbyisten Rinat Akhmetshin i publiken när Andrei Nekrasov hade premiärvisning av sin film om Bill Browder och Sergej Magnitskij. Bilder tagna av ryska oppositionella visar hur Natalia Veselnitskaja och filmaren Andrei Nekrasov stod och småpratade under minglet – och det var ingen tillfällighet.

Advokat Natalia Veselnitskaja, lobbyisten Rinat Akhmetshin och filmaren Andrei Nekrasov kände varandra sedan tidigare och samarbetade för att sprida filmen om Magnitsky och “bluffen”.

I senatsförhör i USA har det senare avslöjats att advokaten och lobbyisten är med och arrangerar visningen, sköter inbjudningar och tar hand om säkerheten. Notan från Newseum, som enligt Radio Free Europe landade på cirka 12.500 dollar, skickas till en PR-firma, Potomac Square Group. Som i sin tur fakturerar organisationen Human Rights Accountability Global Initiative Foundation. Vem som i slutändan betalade avslöjades först flera år senare i den stora Mueller-utredningen om rysk inblandning i USA-valet.

Mueller-utredningen

Dokumenten som kom till Mueller-utredningen visade bland annat att lobbyisten Rinat Akhmetshin varit avlönad av Denis Katsyv – affärsmannen som stod anklagades för penningtvätt i Magnitskij-härvan. Dessutom hade Denis Katsyv, och hans närstående, skickat 500.000 dollar till ”The Human Rights Accountability Global Initiative Foundation” – organisationen som betalade Andrey Nekrasovs marknadsföring i Washington.

I senatsförhör vittnade lobbyisten Rinat Akhmetshin om att The Human Rights Accountability Global Initiative Foundation i själva verket var en organisation som grundades på uppdrag av Denis Katsyv, den ryske affärsmannen bakom Prevezon Holdings.

Nyhetsbyrån Reuters har också tagit del av ryska domstolsdokument som visar att advokat Natalia Veselnitskaja tidigare representerat den ryska säkerhetstjänsten FSB.

Advokaten: ”Inga kommentarer”

Efter Mueller-utredningens slutförande åtalades Natalia Veselnitskaja för “obstruction of justice” i amerikansk domstol för att ha manipulerat dokument tillsammans med en rysk åklagare i rättegången om Magnitskij-bedrägeriet och fastigheterna på Manhattan.

Och på måndagen klockan 15.30 ska alltså hennes tidigare samarbetspartner Andrei Nekrasov vittna i Bonnesen-målet i Stockholms tingsrätt. Men när Uppdrag granskning försöker ställa frågor till hennes försvarsadvokat Per E Samuelson om det nya vittnets bakgrund svarar han “inga kommentarer”.

Uppdrag granskning har sökt Natalia Veselnitskaja, Rinat Akhmetshin och Denis Katsyv via Akhmetshins mejl, utan resultat.

Uppdrag granskning mötte filmaren Andrei Nekrasov i tingsrätten. Han menar att det inte var fråga om ett formellt samarbete och hävdar att han inte visste vem som betalade för filmvisningen i Washington.