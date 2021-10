Här läcker marken koldioxid – regeringen varnades för konsekvenser om pengar stoppades

UPPDRAG GRANSKNING ·

Under flera år har pengar gång på gång dragits in från våtmarksprojekt som ska hjälpa till att bromsa Sveriges klimatutsläpp. Förra året varnades regeringen för konsekvenserna för enskilda projekt om ekonomiskt stöd drogs in – ändå stoppades 114 miljoner. Uppdrag granskning har varit vid ett av dessa projekt, där koldioxid just nu läcker ur marken.