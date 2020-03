UG-referens: FN och kronvittnet

En söndag i februari sitter en man i den lilla byn Kavumu i Östra Kongo och skriver ett brev till sitt kontaktnät i Sverige.

Han heter Felix Maroyi och var en av Zaida Catalans viktigaste källor i landet.

Nu – är han livrädd.

Felix Maroyi: Bonjour et bonne année 2020! Je vous écris aujourd’hui à partir de kavumu; après un long moment d'absence. J’espère que vous êtes bien. Pour le moment je suis en train de connaître de grandes menaces que je suis en train de subir. Nous avons écrit à la MONUSCO mais il n'y a pas de suite jusqu'ici. La situation est très compliquée de sorte que je ne suis pas a mesure d’alerter beaucoup d’instances.

Elizabeth Morseby: Natten på lördag till söndag ca. kvart över åtta kom en soldat med laddat vapen för att skjuta mig i mitt hem. Men jag och familjen klarade oss. Folk som passerade utanför hörde och kom för att hjälpa mig. Kort sagt, saker är inte bra. Jag ber om mer hjälp. Tack för allt. Med vänliga hälsningar, Felix.

Maria Morseby: Det är alldeles fruktansvärt. Alldeles fruktansvärt. Måste kontakta FN...

Elizabeth Morseby: Ja, ens hjärta går i tusen bitar.

Maria Morseby: Ja...

Elizabeth Morseby: FN måste göra någonting.

Maria Morseby: Absolut...

Elizabeth Morseby : Han kan inte fortsätta leva så här under hot. Med tanke på hur mycket han har gjort för expertgruppen och FN så är det det minsta man kan göra.

Brevet från Kongo skickas först till journalisten och författaren Staffan Lindberg på Aftonbladet. Han är en av dom som vi samarbetat med i granskningen av Zaida Catalans död och han har själv skrivit en bok om fallet som avslöjar helt nya uppgifter om mordet.

Staffan Lindberg: Från det att Zaida Catalan kom till Kongo i slutet av augusti 2016, och egentligen fram till sin död, så jobbade hon djupt med en utredning i östra Kongo. Hon arbetade med att försöka ta fram bevis mot en högt uppsatt politiker tätt kopplad till den kongolesiska regimen som hade en privat milis som terroriserade en by, och när Zaida kommer till Kongo sensommaren 2016 så har den här milisen våldtagit över 40 barn. 40 småflickor. Yngsta är bara lite över ett år.

Reporter: Felix Maroyi då, vad var hans roll i de här utredningarna?

Staffan Lindberg: Felix Maroyi var en lokal människorättsaktivist i den här byn, Kavumu, som mitt i den här förlamande rädslan som rådde medan de här våldtäkterna pågick, arbetade för att dokumentera brotten och för att samla bevis. Och när Zaida Catalan kommer dit så blir han hennes viktigaste källa.

Maria Morseby: Ett av våra sista möten med Zaida när hon var hemma. Då berättade hon att hon hade varit ute med Felix i en by

Elizabeth Morseby: Då uppdagades det liksom att det hade varit en väldigt nervös situation. Att hon hade blivit rädd. Att hon hade behövt fly från ett möte där hon hade intervjuat människor kring... Ja... Som på något sätt kanske visste någonting då, om det här sexuella våldet som utspelade sig i området.

Politikern och milisledaren som Zaida och Felix jagar heter Frederic Batumike.

Med lokal trolldom som grund övertygar han sina soldater om att våldtäkter mot barn ska ge männen en helig kraft som skyddar dom mot fiender.

Elizabeth Morseby: Det mest grymma man kan tänka sig göra mot allt från spädbarn till små barn. Att de våldtog dem.

Maria Morseby: Ja, de gick tillväga såhär att på nätterna så närmade de olika husen, spred in någon vätska som bedövade folk inne i huset och sen kunde de gå in och ta de små barnen. Och sen förgrep de sig på små barn, slängde dem på åkern...

Elizabeth Morseby: Och det här grep ju tag i Zaida...Fullständigt. Så att hon... Såg det som sin... Sitt uppdrag att få fast de som gjorde detta.

I Zaidas dagbok kan vi följa hennes jakt på bevis mot Batumike och hans milismän.

Den 22 januari 2017 skriver hon:

“Spännande utveckling. Jag är faktiskt pirrig. Jag kanske faktiskt kan sätta dit det här aset. Damn! Jag är faktiskt helt exalterad. Om det här funkar har vi gjort mer än någon annan.”

Och kanske hade Zaida anledning att känna sig positiv.

Hon hade genomfört en plan mot Batumike som verkade ha gått i lås.

Staffan Lindberg: Det Zaida syftar på när hon skriver om det här, med ”spännande utveckling, jag är faktiskt pirrig”, är att hon har kommit på nu hur hon ska kunna infiltrera den här milisen. Hon ska fästa en sån här spionpenna. Alltså en penna med en dold mikrofon i sig.

Reporter: Okej.

Staffan Lindberg: På en kongolesisk man som ska infiltrera milisen och låtsas att han är beredd att betala för att få hjälp att få ett mord utfört, och tanken är att de på det sättet ska få de här männen att börja skryta om sina brott och tala om det de har gjort.

Reporter: Kan vi lyssna på dem? Har du dem här?

Staffan Lindberg: Vi ska se.

På den dolda inspelningen går milismännen med på att utföra mordet och dom kommer fram till ett pris.

Men vi har sagt att vi vill ha 250.

Ok, 250.

Staffan Lindberg: I slutändan så lyckas de. De får de här bevisen som de vill ha. Det här var ju en... En farlig infiltration på många sätt, som visar hur långt Zaida var beredd att gå för att sätta dit honom.

Men precis när Zaida är nära att ha tillräckliga bevis mot Batumike åker hon iväg på ett annat uppdrag. Hon sätter sig på ett plan till staden Kananga i centrala Kongo-Kinshasa.

Det som ska bli hennes sista flygresa.

SKYLT: MARS 2017

AFRICA LIVE: ...To the Democratic Republic of Congo where it’s been confirmed that two United Nations workers have also been kidnapped near the village of Ngombe.

US TV7: ...and the UN also says that the group was riding motorcycles through a heavily forced part of the country when they were captured.

Charles Bambara: At this time the United Nations are doing all they can to find these two experts.

Olof Skoog: Jag minns ju väldigt tydligt den här morgonen när det här beskedet kom. Vi sitter varje morgon, nu när vi är i säkerhetsrådet, och går igenom kriserna i världen och så är det ett ständigt elände. Det är liksom… Många döda alltid, det är liksom humanitära katastrofer, det är bombattacker, det är terrorattacker och så vidare. Men det är liksom lite anonymt ändå. Men när det då som den här morgonen, när det då plötsligt finns ett namn, en svensk person va, då går man in i först någon sorts chock tror jag och då blir det plötsligt personligt. Med det uppdraget som de hade då anar man ju liksom någonstans det värsta.

När Zaida försvinner är hon ute på uppdrag tillsammans med kollegan Michael Sharp. De ska träffa en milisgrupp vid namn Kamuina Nsapu som strider mot regeringen.

Klockan tio i fyra på eftermiddagen den 12 mars 2017 ringer hon ett samtal på sin mobiltelefon. Det är det sista livstecknet från Zaida och Michael.

Elizabeth Morseby: Det hade gått lite mer än två veckor. Då knackade polisen på mitt i natten hos oss och vi fick reda på att man funnit två stycken vita kroppar. Och det var väl då andan gick ur oss. Man hade identifierat henne genom hennes tatuering som hon hade på sin högra handled ”per aspera ad astra”.

Maria Morseby: “Genom svårigheter mot stjärnorna.”

Olof Skoog: Ehm… Jag tycker fortfarande det är svårt det här du vet för att... Det är väldigt känslosamt när det är en… Alltså, Zaida hade en enorm, jag känner inte henne personligen, men det fanns en väldigt stark känsla av att det var... Det var liksom inte vem som helst heller förutom att hon var svensk så var det också en person som verkligen brann, som gjorde... Som någonstans faktiskt riskerade sitt eget liv för att hjälpa andra. Det skar verkligen här, det kändes fruktansvärt bittert och deppigt.

En kort tid efter mordet släpps en film av den kongolesiska regimen som chockar hela världen.

Elizabeth Morseby: Vi fick ett samtal från FN där det framgick att man visste vilka mördarna var, att det fanns bevis. Det rörde sig om en avrättningsfilm på Zaida och Michael.

Filmen är 6 minuter lång och visar hur Zaida och Michael leds fram av en grupp unga män. Dom bär gevär, machetes och knivar och för sina offer mot en träddunge.

Därefter skjuts båda till döds.

Sen går en ung man fram till Zaida Catalans kropp.

Skär halsen av henne och lämnar platsen med huvudet.

Allt filmas.

Zaidas mamma och syster bestämmer sig för att se videon tillsammans.

Maria Morseby: Jag kände att jag ville veta vad som hände henne. Jag ville vara med henne där också i den stunden, den var fasansfull. Men jag ville vara med henne där, jag ville veta vad som hände. Det var min älskade dotter. Det var din älskade syster. Jag hade gärna bytt plats med henne. Jag hade gärna beskyddat henne om jag kunnat, men jag kunde inte det. Jag kunde inte hjälpa henne.

Året efter mordet kunde Uppdrag granskning tillsammans med journalister i flera andra länder avslöja att sanningen om mordet inte alls var så enkel som den framstår på filmen.

Men efter hennes död börjar Zaidas arbete uppmärksammas världen över. I Staffan Lindbergs bok framgår hur hon tillsammans med Felix Maroyi kämpar mot våldtäkterna på kvinnor och barn.

Ur CNN: The Democratic Republic of Congo already is Africa’s third largest country. With a population of over 71 million, it is about the size of Western Europe. And it’s the place where 12 out of every 100 women have been raped at least once.

Ur Al Jazeera: In a country where rape is used as a weapon of war, this woman’s story is a common one. She says she was out collecting food and wood when she was raped by Congolese soldiers.

En av de som samarbetade med Zaida var den kända gynekologen Dr Denis Mukwege.

Ur TV4:

Programledare: Hon mördades för tre år sedan i DRC. Påverkade detta dig?

Denis Mukwege: Ja mycket. När man ser människor som arbetade för det bästa för människor och dödas på det sättet är det inte acceptabelt. Hon jobbade för UN. Vad kan då vanliga kvinnor och män i Kongo bli dödade för?

2018 fick Doktor Mukwege Nobels fredspris för sitt arbete på Panzisjukhuset. Det var dit som många av dom svårt skadade barnen skickades efter våldtäkterna.

Ur Nobel Peace Prize lecture 2018:

Denis Mugwege: One day like any other, the hospital received a phone call. At the other end of the line, a colleague in tears implored: “Please send us an ambulance fast. Please hurry” So we sent an ambulance, as we normally do. Two hours later, the ambulance returned. Inside was a little girl about eighteen months old. She was bleeding profusely and was immediately taken to the operating room. When I arrived, all the nurses were sobbing. The baby’s bladder, genitals and rectum were severely injured. By the penetration of an adult. This human tragedy will continue if those responsible are not prosecuted. Only the fight against impunity can break the spiral of violence.

Men för en gång skull så fortsatte inte straffriheten I Kongo.

Tack vare Zaida Catalan och Felix Maroyis arbete så kom milisledaren och politikern Frederic Batumike inte undan.

Staffan Lindberg: Ungefär ett halvår efter Zaidas död så döms han. Han döms för brott mot mänskligheten. Han döms till livstids fängelse, och det var en historisk dom därför att det var den första gången som någon sittande politiker dömdes i Kongo för de brott som hans milis har begått.

Felix Maroyi är åklagarens kronvittne i rättegången och helt avgörande för att milisen ska fällas.

Kilensele Muke: More than 46 girls who were virgins, between the ages of 18 months and 10 years old, were raped during the period of 2012 to 2015.

Balemba Katerine: My thoughts on the issue of sexual abuse, especially when it comes to children, are that ever since those people were arrested, we had not seen any other case of sexual abuse of children. We are really happy about it.

Den ökände milisledaren Fredric Batumike hävdar hela tiden sin oskuld, men han och 10 soldater döms till fängelse för brott mot mänskligheten.

Men det är då mardrömmen börjar för Felix Maroyi.

Staffan Lindberg: Det finns de som fruktar att den här politikern, Frederic Batumike, försöker att göra sig av med honom för att han har en plan att kunna betala sig ut ur fängelset. Det här är ett väldigt, väldigt korrupt land. Och att i den planen så ingår det då att han måste döda det här viktigaste vittnet.

Vi bestämmer att oss för att försöka söka upp Felix i Kongo. Men vi vill inte riskera att landets korrupta säkerhetstjänst upptäcker våra kontakter så vi reser inte dit själva.

Istället ber vi en av våra kongolesiska fotografer att resa till byn Kavumu.

Felix Maroyi: Hello?

Reporter: Yes, Hello, is that you Felix?

Felix Maroyi: Exactly, it’s Felix.

Reporter: Good morning, it’s Staffan.

Reporter: Felix, how can you describe your life’s situation currently?

Felix Maroyi: Currently, I am passing through a very, very complicated situation, after the threats that I am received from Batumike through the men that he/they send to come threaten me at home.

Reporter: Why Fredric Batumike and why does he continue to threaten you?

Felix Maroyi: He wants to corrupt the law to gain his release. So he knows I am the only person who can give testimonies which are key and can prevent him from being released. So he must put an end to my life so there would be no one who can come give the testimonies as clear as the ones I have given.

Felix Maroyi är 39 år och bor i Kavumu tillsammans med sin fru, mamma, son och sina tre döttrar. Direkt efter rättegången 2017 fick han hjälp och blev flyttad av FN:s styrka i Kongo, som kallas MONUSCO. Men ett halvår senare var han tillbaka i byn och hoten har fortsatt.

Nu står han återigen utan skydd. Två gånger den senaste tiden har beväpnade män försökt döda honom i hans hus, säger han.

Felix Maroyi: I tried to write to MONUSCO and tell them , but until now no site has been reserved. It’s for this reason that I thought to open up to journalists and to other organisations to try to see if I could benefit from your kindness. So I am sending a cry of alarm so that whoever can to help me to secure myself can do so. I don’t know what to do. I am at home. I am trying to protect myself as long as I can.

Maria Morseby: De som har verkligen varit med och assisterat och hjälpt experterna nere i Kongo... De är i mer fara för sina liv för att främja då Human Rights. Mänskliga rättigheter. De behöver också skydd. De har också medverkat och jobbat för FN. Jag tror att det är jätteviktigt att man kliver fram och stöttar dem och hjälper dem på alla möjliga sätt. De förtjänar det verkligen.

Ännu har FN inte besvarat Felixs nya rop på hjälp.

Men den svenska regeringen följer fallet noga.

Peter Eriksson: Jag känner till den här situationen och... Han var viktig för att få fram den där domen som då... Var en följd av Zaidas arbete för att få ett stopp på de här massvåldtäkterna på barn. Och... Jag tycker att det... Det är ju naturligtvis en väldigt viktig insats han har gjort.

Reporter: Familjen till Zaida Catalan tycker ju att det här är ett exempel där FN verkligen borde kliva in, också med tanke på det misslyckande som man hade i fallet med Zaida. Hur ser du på det?

Peter Eriksson: Ja... Alltså, det kan man ju tänka sig. Det här är ju starkt kopplat. Hela den historien till Zaida som en FN-medarbetare snarare än... Som en svensk… FN i det här har ett särskilt ansvar.

Felix Maroyi – Zaida Catalans – viktigaste medarbetare i kampen för att stoppa

våldtäkterna mot barn befinner sig i akut livsfara.

Och frågan är nu om FN kommer att ingripa i tid?

Vad lärde man sig efter morden på Zaida och Michael?

På hösten 2018 flög vi till staden Kananga i centrala Kongo-Kinshasa för att undersöka vilka som egentligen låg bakom mordet på Zaida Catalan och Michael Sharp. Med oss hade vi en hemlig utredning. En läcka inifrån FN:s högkvarter i New York som avslöjade vad FN egentligen visste om den känsliga mordutredningen.

Officiellt så pekade både FN och kongolesiska regeringen ut milisen Kamuina Nsapu för morden. Man menade att avrättningsfilmen var det yttersta beviset för det.

Men den hemliga läckan visade att sanningen var en helt annan.

Att spåren i själva verket ledde rakt in i den kongolesiska statsapparaten.

SKYLT: ur Uppdrag granskning november 2018

Läckan består av det material FN:s utredare Greg Starr haft tillgång till.

Hemligstämplade dokument med uppgifter som aldrig tidigare varit kända.

“Confidential”

Som det här – där det framgår att den kongolesiska militären infiltrerat milisen Kamuina Nsapu och att FN misstänker att agenter från säkerhetstjänsten ligger bakom mordet.

“Government's hidden influence”

“Camouflage // the actual murderers”

Motivet för att döda FN-experterna misstänks vara att de skulle hindras från att avslöja militärens massgravar.

“Mass-grave story”

Läckan avslöjar också en händelse som varit helt avgörande för mordet.

Det handlar om ett möte på Wood Land Guest house i staden Kananga den 11 mars 2017.

Dagen innan Zaida och Michael åkte ut på sitt sista uppdrag.

Zaida Catalan: En gång till!

Bilderna kommer ifrån Zaidas telefon. Och vad som sas på det mötet skulle vi aldrig fått reda på, om hon inte spelat in hela samtalet i hemlighet.

Zaida Catalan: It is alright.

Fotograf: I took many pictures (J’ai pris tant de photos)

Zaida Catalan: Ok.

Michael Sharp: So, maybe we can start by presenting ourselves. First, me, it’s Michael Sharp. This is Zaida Catalan.

Zaida Catalan: Welcome, Zaida.

Runt bordet sitter Zaida och Michael bredvid en äldre man som representerar milisen Kamuina Nsapu. Han talar inte franska. Men med på mötet finns tre personer som ska hjälpa till som tolkar.

François Muamba: Muamba François

Falsk tolk #1: He is the one who stayed for the family, the dynasty Kamuina Nsapu, it’s him that represents it.

Zaida och Michael vill försäkra sig om att det är säkert att resa till byn Bunkonde där Kamuina Nsapu finns. Dom frågar upprepade gånger om säkerheten. Och får till svar att dom är välkomna.

Falsk tolk #1: But concerning the guarantees, you can arrive to Bunkonde, there is nothing, there is nothing. And specially of there is one or two or three of the Kamuina Nsapu family. They will not do anything. You pass without a problem.

Zaida och Michael tror nu att dom har fått tydliga garantier från den äldre mannen. Men det dom inte vet är att tolkarna just lurat dom och i hemlighet är agenter för Kongos säkerhetstjänst. Det framgår i dom läckta FN-dokumenten.

I FN:s egen översättning av inspelningen ser vi att den äldre mannen i själva verket varnar Zaida och Michael för att åka till just den plats där dom senare mördades.

François Muamba: I repeat that you do not know what is happening there further. Do not doubt what I am telling you. Don’t give any more guarantees… that while leaving they fall into an ambush…

Men ingen av hans varningar översätts av dom falska tolkarna runt bordet. Tvärtom uppmanas dom att åka till Bunkonde.

Falsk tolk #2: They will not do anything. You pass without a problem.

Zaida Catalan och Michael Sharp lurades alltså att åka ut till ett livsfarligt område – av hemliga agenter från den kongolesiska säkerhetstjänsten.

I reportaget från 2018 kunde vi också avslöja hur FN hade kännedom om att en högt uppsatt militär – Överste Mambweni, haft nära kontakt med de falska tolkarna från säkerhetstjänsten och med milismännen från Kamuina Nsapu som utförde morden.

Men ingenting av detta togs upp i FN:s rapport om morden.

“It is the judgment of the Board that information circulating regarding the possible involvement of various government individuals or organizations does not provide proof of intent or motive on the part of any individual(s).”

SKYLT: ur Uppdrag granskning november 2018

Elisabeth Morseby: Agent, ANR….

Elizabeth Morseby: Det är en skandal tycker jag att man väljer att utesluta information på det här sättet.

Maria Morseby: För mig är det totalt obegripligt. Totalt obegripligt…

Elizabeth Morseby: Obegripligt, ja.

Maria Morseby: För det här är ju bevis för att de fördes bakom ljuset. Det fanns en agenda bakom det här. En allvarlig agenda.

Elizabeth Morseby: Man är ju väldigt utsatt för att man vet ju ingenting. Och sen när man får reda på att det här har undanhållits... Då blir man liksom förfärad. Är det så här det ska gå till. Och varför?

Vårt avslöjande om mörkläggningen blev en världsnyhet som skakade om bilden av FN.

Men den kongolesiska regeringen gick till motattack.

Ur Sveriges Radio Ekot: I en intervju med Ekot säger Kongo-Kinshasas utrikesminister Leonard She Okitundo att media ljuger om uppgifterna….

Leonard She Okitundo: Det handlar om journalister som är ute efter att upphöja sig själva på Kongo Kinshasas bekostnad, sa utrikesminister Leonard She Okitundo

Men trots attacken mot media greps kort därefter den misstänkte översten Mambweni som Uppdrag granskning pekat ut.

Han sitter fortfarande häktad och misstänks för stämpling till mord och krigsbrott.

Rättegången är ännu inte avslutad men idag har Kongo en ny regeringen med en helt annan inställning än den tidigare. Dom erkänner nu att personer inom den kongolesiska säkerhetstjänsten kan ligga bakom mordet.

Reporter: Du hade ett speciellt möte med premiärministern? Vad var hans budskap till dig?

Peter Eriksson: Jag tog upp specifikt och frågade om morden på Michael Sharp och Zaida. Och hur rättegången fortsätter där och att vi har från Sverige starka krav på att de här frågorna måste lösas. Sanningen måste komma fram och de åtalade, eller de som är skyldiga måste ställas till svars och så. Och... Jag upplevde att man då från regeringens sida har ett större engagemang nu än tidigare. En strävan att försöka hjälpa till i större utsträckning med den här typen av frågor.

Elizabeth Morseby: När någon man älskar rycks ifrån en. Kommer man någonsin över det? Du glömmer inte dem. De finns alltid med dig. De inspirerar dig. De följer med dig i varje steg på vägen. Och... Man hör liksom deras röst... Förmanande röst, deras personlighet i liksom... I huvudet. Så hon kommer ju alltid att finnas med oss.

Maria Morseby: Zaida är med oss hela tiden. Men... Vi försöker också se en möjlighet att fortsätta med våra liv och tänka positivt. Det är inte lätt alltid för vi har ju levt i ett trauma som har pågått i tre år snart, och vi har inte fått något avslut ännu,

Det är ännu oklart när rättegången om morden kommer att avslutas.

FN har utsett en speciell åklagare som ska övervaka processen mot de åtalade.

Men man har fortfarande inte dragit tillbaka den vilseledande rapporten om mordet.

Nu är frågan hur FN kommer att agera i fallet med Felix Maroyi?

Staffan Lindberg: Det här var en stor seger för FN i Kongo, för rättvisan. Men den som tagit det verkligt stora priset är Felix Maroyi som vittnade, och jag tycker det borde vara självklart att han skulle erbjudas det skydd som han behöver efteråt.

Dennis Mugwege: At last, the rapes were prosecuted and judged as crimes against humanity. The rapes of babies in Kavumu stopped. And so did the calls to Panzi hospital. We all have the power to change the course of history when the beliefs we are fighting for are right.

När vi intervjuade Felix för några veckor sedan hade FN över huvud taget inte svarat på hans rop på hjälp.

Men plötsligt får vi besked om att något har hänt.

Strax innan vi ska sända det här reportaget får vi besked från FN:s representant på plats i Kongo.

Mathias Gillman: What we can tell you is that our joint human rights office, it’s following up on the case. But we don't give more Information about the protection, for their own security. I hope this is helpful.

Reporter: His situation is urgent as you understand?

Mathias Gillman: Sir I have answered to the extent that I could.

Reporter: But you can promise us that you are looking into the case and that UN is aware of the situation?

Mathias Gillman: Yes we are taking the situation seriously.

Reporter: Ok, thank you very much.

Mathias Gillman: OK, you are welcome.